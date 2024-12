Lo studio antiwoke di Robert Downey Jr. e Mel Gibson pagato da Netflix non esiste: questo in breve il resconto di una fake news secondo cui Netflix, il colosso dell’intrattenimento in streaming, avrebbe concesso cinque miliardi di dollari alla strana e improbabile coppia, mai più lontana politicamente, per sconfiggere il “woke”.

Si tratta di un meme asceso: notizia di satira diventata suo malgrado diffusa oltre il controllo dei suoi autori.

Lo studio antiwoke di Robert Downey Jr. e Mel Gibson pagato da Netflix non esiste

Woke è un termine dal duplice significato: se chiedi ad un soggetto di sinistra (ma non di centrosinista: Obama era critico verso il fenomeno), ti dirà che il “woke” è un soggetto attento ai problemi sociali, un attivista progressista che combatte l’ingiustizia sociale, mutando il termine stesso dal linguaggio delle minoranze afroamericane.

Se lo chiedi ad uno di destra è un censore, un assatanato bacchettone pronto ad usare il potere dei social per esercitare la “cancel culture”, ovvero molestare, attaccare e chiedere la “cancellazione”, ovvero la rovina sociale ed economica di chiunque non abbracci le loro cause.

Da cui lo scontro aperto tra destra MAGA e i Woke, con motti come “Go woke, go broke”, ovvero l’idea che le major di Hollywood siano state infiltrate dai “comunisti woke” e quindi sia dovere del patriota americano “rendere la pariglia” e boicottare le iniziative woke in modo da rovinare chi vi si presta e “salvare” così le potenziali vittime.

La fonte è SpaceXMania, portale di satira dedicato a deridere le idee di destra del magnate Elon Musk, il cui avvicianamento alle idee MAGA di Trump è tanto palese quanto il disprezzo dei seguaci della prima ora del Tycoon che percepiscono Musk come un corpo estraneo che cerca di avvicinarsi e sfruttare la fama di Trump stesso.

Nello stesso portale infatti abbiamo notizie beffa come “Beyoncé fischiata perché è solo una cantante woke”, “Madonna cacciata perché è una cantante woke” e, indovinerete a questo punto, “Zoe Saldana cacciata dal Red Carpet in quanto è woke”

Si tratta quindi di satira creduta troppo sul serio.

