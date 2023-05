Lo strano caso della Jeep anfibia in mare che spiazza gli italiani: cosa sappiamo ad oggi

Fa tanto discutere il caso della Jeep anfibia in mare a Genova. Sta facendo il giro del web un’immagine alquanto particolare che inizialmente può sembrare un fotomontaggio, ma che in realtà non è così. Una Jeep galleggiante è stata avvistata tra Portofino e Sori, con l’immagine di questo veicolo davvero bizzarro che è diventata subito virale. Si tratta di un mezzo anfibio, RMA Amphi-Ranger 2800 SR, costruito appositamente per poter viaggiare sia per terra e sia per mare.

Un approfondimento sul caso della Jeep anfibia in mare che spiazza gli italiani: alcuni riscontri aggiornati ad oggi

In passato abbiamo parlato di Jeep solo a proposito di una curiosa uscita di Toninelli, come si nota dal nostro archivio. Approfondendo la questione è stato il produttore di raccordi Rheinauer Maschinen und Armaturenbau GmbHlo a costruire tra il 1985 e il 1995 questa Jeep galleggiante identificandola come veicolo speciale per la manutenzione delle condutture.

Durante l’ultimo weekend ha fatto capolino in alcune località della riviera genovese, lasciando praticamente di stucco tutti i passanti. In molti sono rimasti alquanto basiti alla visione di questa Jeep galleggiante, tant’è che è stata avvisata anche la capitaneria di porto. Questa vettura però si ritrova con tutto in regola, è immatricolata per poter viaggiare via terra e via mare, ma chiaramente non deve sostare in zone protette e tutelate dal punto di vista ambientale.

L’immagine di questa Jeep galleggiante sta spopolando sui social, con tanti commenti di persone che pensano come sia fake, ma non è così. Pur sembrando una notizia falsa, non lo è, questo mezzo anfibio si è ritrovato tra le acque della riviera genovese attirando tantissimi curiosi. Non è da tutti i giorni assistere una Jeep galleggiante, sembra insomma fantascienza e invece è la realtà dei fatti, nessuna fake news.

Chissà se la ritroveremo a solcare le varie zone d’Italia, per ora si è fermata tra Portofino, Recco e Sori, ma non è detto che non possa arrivare anche nelle acque cristalline del Sud Italia. Molti sono rimasti incuriositi dalla notizia e vorrebbero vedere dal vivo questo mezzo di trasporto molto particolare. Insomma, la Jeep anfibia in mare a Genova non è frutto di un fotomontaggio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.