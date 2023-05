Ci trattano un video descritto come uno “strano atterraggio verticale dell’aereo russo”, pubblicato su Twitter senza alcuna didascalia. Tecnicamente, senza alcuna didascalia non è falsità ma una suggestione mediante omissione. Un contenuto sviato e virale che omette mistificando gli elementi necessari al giudizio

Ovvero il fatto che si tratti di una sequenza del gioco Digital Combat Simulator World, gioco c.d. “freemium”, ovvero completamente gratuito da giocare e provare, ma con la possibilità di comprare, quindi a pagamento “pacchetti di dati” contenenti aerei e scenari particolarmente amati migliorando così l’esperienza di gioco dell’utente pagante rispetto all’utente gratis (che potrà comunque divertirsi a creare diverse scene).

Lo strano atterraggio verticale dell’aereo russo è tratto da un videogame

Del resto l’osservazione del breve video palesa alcuni tratti tipici della simulazione: le livree degli aerei “parcheggiati” hanno alcune anomalie in ombre e luci, come alcuni elementi sulla pista d’atterraggio.

Anomalie minori, data la qualità di DCSW e, immaginiamo, il fatto che i video promozionali e degli influencer, reali o aspiranti, siano fatti col migliore hardware possibile proprio per attirare i clienti gratis e stimolarli all’acquisto dei pacchetti a pagamento.

Il video è stato infatti distribuito inizialmente su TikTok come “DCS: Su-27 (Successful) Carrier Landing With a Cobra“, ovvero “DCS: Atterraggio riuscito con successo di un SU-27 con un Cobra”.

E i “tag” relativi alla “simulazione” e al gioco Digital Combat Simulator.

Il modello usato per l’aereo è il famigerato SU-27, intercettore sonico di fabbricazione sovietica rimasto in dote all’ex blocco URSS, presente quindi sia in Ucraina che in Russia, motivo per cui col conflitto in corso è stato “scelto” per la visualizzazione.

Periodicamente video creati con DCSW vengono usati per mostrare aerei del mondo in situazioni scarsamente verosimili per un pilota umano, come il video di un “MIG” Russo assiso su una diga.

Conclusione

Lo strano atterraggio verticale dell’aereo russo è tratto da un videogame di simulazione, Digital Combat Simulator World, che consente di usare “skin”, ovvero immagini per “vestire” gli aerei virtuali con le fattezze di aerei del mondo reale. In questo caso un intercettore sovietico.

