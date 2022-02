Lo sciacallaggio del falso video del salvataggio di Rayan

Un falso video del salvataggio di Rayan ha contribuito a confondere la triste notizia della morte del piccolo bambino caduto in un pozzo in Marocco.

Per rispetto, per evitare una riedizione della “TV del dolore” che ha macchiato la morte del piccolo Alfredino in salsa social abbiamo deciso di restare in silenzio fino alla fine.

Con voi, abbiamo tifato in silenzio per la salvezza di Rayan, attendendo di potervi dare una buona notizia. Intervenendo, purtroppo, quando le autorità del Marocco hanno confermato il decesso. Per far cessare il rumore. Per lasciare che i vivi sotterrino i morti.

Purtroppo, già nelle ore del salvataggio girava un “falso video del salvataggio di Rayan”.

Un bambino sporco di calce, soccorritori… una scena che noi abbiamo censurato per tutela del minore ma altri no.

Una scena che nulla ha a che fare col salvataggio di Ryan: il falso video del salvataggio di Rayan è in realtà il video indicato come salvataggio di un bambino colpito dai bombardamenti a Gaza rimaneggiato e ribattezzato per viralizzarlo.

Negando il rispetto non ad uno, ma a due bambini.

