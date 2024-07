Ci sono caduti diversi utenti social, ed anche parte della stampa nazionale. Durante l’ormai famoso evento di lancio delle Olimpiadi, il tableau intitolato “Festivité” che avrebbe dovuto rappresentare una festa Olimpica-Dionisiaca ed è diventato invece per l’opinione social una “Ultima Cena Drag Queen” con tanto di accuse di traffico sessuale a random lanciate da account troll e credute vere, qualcuno dichiara di aver visto un testicolo alle Olimpiadi rotolare fuori dalle mutande di uno dei partecipanti.

Come dimostra un video dell’account “il Grande Flagello”, che mette a paragone il video reale con quello ingrandito, la realtà molto meno pruriginosa.

Lo scandalo del “testicolo alle Olimpiadi” era solo una calza strappata

Si tratta infatti di un paio di collant stracciati dai quali si intravede un pezzo di pelle. Non di testicolo, che per posizione non sarebbe semplicemente compatibile e nel video non riguarda.

Come per altri casi visti in questa pagina, dal “cellulare invisibile di Renzi” che secondo alcuni interpreti era invisibile e nascosto nella cravatta al “saluto romano immaginario” nella parata del due giugno 2023 con tanto di utenti pronti ad immolarsi sulla nostra pagina con ingurie e insulti urlando di aver assistito personalmente all’immaginario evento e che ci avrebbero punito in qualche modo per averli smentiti, siamo di fronte ad un evidente caso di falso ricordo collettivo.

Non importa un evento si sia verificato o meno: nel momento in cui questo arriva alla percezione pubblica, e si diffonde come tale, la componente sociale dello stesso supera l’evento reale.

Non importa quindi che nessuno abbia mostrato i testicoli alle Olimpiadi di Parigi: se ti colleghi sui social e ti imbatti in diversi post che dichiarano di aver visto il testicolo, molti da persone che conosci e ti cui ti fidi, e se il testicolo arriva sui giornali, allora sarai portato a credere alla sua esistenza.

