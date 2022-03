Lite tra Diego Fusaro e David Parenzo sulla guerra in Ucraina da Cruciani: “Ti invitano al circo”

Si torna a parlare di guerra in Ucraina, con una presa di posizione da parte di Diego Fusaro destinata a far discutere. Il “filosofo”, così come viene etichettato in alcuni salotti televisivi, di recente ha avuto una discussione a dir poco accesa con David Parenzo. Il tutto, nel corso della trasmissione “La Zanzara” condotta Giuseppe Cruciani, con un confronto relativo alla Russia e a Putin che per forza di cose divide l’opinione pubblica. Posizioni filorusse quelle del del docente, al netto dell’ammissione sull’essere sempre e comunque contro la guerra.

Cosa si sono detti Diego Fusaro e David Parenzo sulla guerra in Ucraina da Cruciani

Non è un caso che nelle scorse settimana sia arrivata una chiara presa di posizione contro il leader politico ucraino Zelensky, reo a suo dire di aver acquistato una villa in Italia. Ne abbiamo parlato con un altro articolo, precisando alcuni concetti in merito. Sono volate parole grosse durante la puntata di “La Zanzara”, come si potrà notare attraverso il video che trovate a fine articolo.

Di recente, lo stesso Diego Fusaro è stato molto criticato per alcuni scatti del passato accanto a personaggi russi, legati all’attacco di Putin all’Ucraina. Si parla delle mire espansionistiche della NATO, mentre David Parenzo evidenzia che la stessa NATO in realtà non abbia mai attaccato nessuno. Si insiste, da parte di Diego Fusaro, anche sulla presenza forte dei nazisti in Ucraina, anche se parliamo di un gruppo ristretto di persone. Come ribattuto anche dallo stesso David Parenzo.

Insomma, situazione da contestualizzare, mentre Parenzo sottolinea che Fusaro sia invitato solo al circo. Detto questo, non possiamo fare altro che lasciarvi al video, con cui tutti potranno ricostruire la lite avvenuta pochi giorni fa durante la trasmissione radiofonica di Cruciani, con lo scambio di battute tra Diego Fusaro e David Parenzo decisamente duro sulla guerra in Ucraina con la Russia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.