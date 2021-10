Lite in tv per l’interpretazione di Enrico Montesano del rapporto ISS sui morti con Covid

Il rapporto ISS sui morti con Covid fa ancora discutere. Durante la trasmissione Dritto e Rovescio di Rete 4 c’è stata una lite piuttosto accesa tra Enrico Montesano, attore ormai fervente negazionista, no green pass e no vax, e la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. Argomento della questione è stato il rapporto ISS sui morti Covid che Montesano, da buon negazionista qual è, ha voluto leggere con una propria interpretazione, scatenando l’ira della senatrice Ronzulli.

Come ha letto Enrico Montesano il rapporto ISS sui morti con Covid

Un argomento che abbiamo iniziato a trattare già nella giornata di ieri con un primo approfondimento. In Italia siamo arrivati purtroppo a 130 mila morti causati da questa pandemia generata dal Covid-19, ma a detta di molti personaggi come Enrico Montesano continuano a negare l’evidenza appellandosi sulla differenza tra morti di Covid e morti con Covid.

L’attore ha iniziato a leggere i dati emersi dal rapporto ISS suo morti Covid, evidenziando come solamente il 3% dei decessi totali in Italia non aveva patologie pregresse e la causa primaria della morte è stata l’infezione da Sars-CoV-2. Il restante 97% aveva altre malattie e per Montesano e tutti i vari negozionisti significa che sarebbero comunque morti. Situazione assolutamente errata e che ha fatto infuriare Licia Ronzulli che non le ha di certo mandate a dire all’attore romano.

Questo 97% di persone morte con il Covid, senza tale infezione non sarebbe esistito. Il punto è alquanto chiaro e semplice, tale virus ha inevitabilmente peggiorato le condizioni fisiche di persone affette già da altre malattie e le ha portate purtroppo alla morte. Parlare di morti con Covid o morti di Covid non ha alcun senso e purtroppo l’atteggiamento di Montesano non fa altro che alimentare e spalleggiare le tesi dei no vax che, vogliamo ribadirlo, non hanno alcun senso.

Licia Ronzulli ha immediatamente capito il gioco psicologico che stava attuando Montesano ed ha voluto fermarlo sul nascere, parlando in modo chiaro di una situazione che in Italia ha generato oltre 130 mila vittime, morti che non sarebbero avvenute se non ci fosse stato il Covid. Su Twitter il video che ci parla del rapporto ISS sui morti con Covid.

