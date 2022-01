L’invettiva di Macron contro i no-vax: “Voglio rompere loro i co***oni fino alla fine”

Una dura invettiva di Macron contro i no-vax è comparsa nelle ultime ore in una lunga intervista rilasciata per il quotidiano francese Le Parisien. Il capo dell’Eliseo ha usato parole forti nei confronti dei non vaccinati e degli antivaccinisti. L’articolo di Le Parisien è riservato agli abbonati, ma le dichiarazioni di Macron sono state riprese dalle testate italiane e internazionali.

Macron vuole fare arrabbiare i no-vax

Non una conclusione dei giornalisti che hanno riportato la notizia, bensì parole testuali di Emmanuel Macron raccolte da Le Parisien e riprese anche dalle testate italiane. Rai News e Il Post riportano il virgolettato:

C’è una piccola minoranza refrattaria [alla vaccinazione]. Come possiamo ridurla? La riduciamo, perdonatemi il modo di dire, rompendo loro le palle sempre di più. Non voglio rompere le palle a tutti i francesi. Mi batto contro la burocrazia ogni giorno quando questa si rivela un ostacolo per la popolazione. Voglio però rompere i co***oni ai non vaccinati. E continuerò a farlo, fino alla fine.

Ancora:

Non li metteremo in prigione, non li vaccineremo con la forza. E quindi bisogna dirgli: dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante, a prendere un caffè, a teatro, al cinema. Una persona irresponsabile non è più un cittadino. Facciamo pressione sui non vaccinati limitando per loro, per quanto possibile, l’accesso alle attività di vita sociale.

Tuttavia, Macron non intende introdurre l’obbligo vaccinale:

Se domani dico ‘tutti gli adulti devono essere vaccinati’. Come lo controlli e qual è la sanzione? Questo è il vero argomento. Obbligherò le persone a farsi vaccinare? Le imprigiono e poi li vaccino?

Le reazioni

Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, le affermazioni di Macron contro i no-vax hanno scatenato le polemiche da ogni fazione politica. Jean Luc Melenchon, deputato della sinistra radicale La France Insoumise ha commentato su Twitter parlando di “punizione collettiva contro la libertà individuale” riferendosi al pass vaccinale, e ha aggiunto che le parole di Macron possono creare una “crisi parlamentare”.

Per Yannick Jadot, candidato per le prossime presidenziali, Macron “fa della vaccinazione un referendum”. Anche Mario Adinolfi su Twitter commenta le dichiarazionid i Macron contro i no-vax:

Macron a Le Parisien: “Voglio far saltare i nervi a chi non s’è vaccinato. Non li metteremo in prigione ma dal 15 gennaio non potranno bere un caffè al bar o andare al ristorante, a teatro, al cinema”. Dove s’affollano vaccinati greenpassati che spandono il contagio. Resistere.

Macron a Le Parisien: “Voglio far saltare i nervi a chi non s’è vaccinato. Non li metteremo in prigione ma dal 15 gennaio non potranno bere un caffè al bar o andare al ristorante, a teatro, al cinema”. Dove s’affollano vaccinati greenpassati che spandono il contagio. Resistere. — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) January 5, 2022

Il fait de la #vaccination un #referendum pour ou contre Macron. C'est une faute politique. pic.twitter.com/8uQJtxJp3h — Yannick Jadot (@yjadot) January 4, 2022

Aveu sidérant de #Macron. C’est clair le #PassVaccinal est une punition collective contre la liberté individuelle. pic.twitter.com/7R0OnbFiDw — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 4, 2022

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.