L’ingresso laterale per i vaccinati a Boion Polesine è inventato, ma ai NoVax non interessa

Gira un post che ci parla di un ingresso laterale per i vaccinati a Boion Polesine, affinché non si faccia suonare il metal detector. Il paesino è inventato e si tratta di una trollata, ma ai NoVax non interessa. In molti stanno ricondividendo su Facebook un post alquanto particolare esposto da un comune, Boion Polisene, in cui si invita gli utenti vaccinati (con doppia o tripla dose) ad accedere agli uffici comunali da un ingresso laterale per evitare che il metal detector continui a suonare.

Oggi si parla di ingresso laterale per i vaccinati a Boion Polesine: Comune inventato, ma ai NoVax non importa

Già in passato, sul nostro sito, abbiamo avuto modo di evidenziare che il Comune fosse inventato, ma questo evidentemente è servito a poco oggi. Un post che suscita immediatamente ilarità leggendolo, ma che purtroppo è stato ricondiviso da tanti utenti pensando che si trattasse di un avviso reale. Parliamo ovviamente di un messaggio assolutamente farlocco ed ironico, anche se tanti no vax lo hanno preso sul serio.

Ciò che immediatamente fa capire che si stia parlando di un avviso fake è proprio il comune in questione, Boion Polisene, infatti si tratta di una città che non esiste. Un post quindi ideato per prendersi gioco di tanti utenti, principalmente coloro che da anni sfornano teorie particolari riguardanti i vaccini contro il covid, ma che purtroppo in parecchi hanno preso alla lettera.

Quanti no vax hanno più volte parlato di come questi vaccini siano dannosi per la salute dell’uomo, addirittura contenendo metalli. Proprio su quest’ultima teoria fantasiosa si riferisce il post, con le persone vaccinate che fanno suonare i metal detector. Tutto è assolutamente falso, ma esistono utenti che credono a queste fantasie no vax e che stanno contribuendo alla diffusione sul web di questo post davvero divertente.

Una burla che non è stata quindi colta da molti, ma presa come esempio lampante per giustificare le varie considerazioni no vax degli ultimi anni. Un post che quindi può essere subito etichettato come bufala leggendo il comune di questo messaggio, Boion Polisene, che è stato inventato. Già di per sé il messaggio è a dir poco fantasioso, ma per i più scettici basta cercare questo comune per rendersi conto come sia una fake news.

Attenzione come sempre ai vari post che circolano su Facebook, spesso si può andare incontro a qualche figuraccia. Dunque, sorridiamo davanti ai post sull’ingresso laterale per i vaccinati a Boion Polesine, ricordando che il Comune in realtà sia inventato.

