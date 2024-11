Ci segnalano i nostri contatti un improbabile video della “pala eolica che gira senza vento”, che confidiamo avere natura di “meme asceso”, ovvero burla riuscita troppo bene.

Altrimenti dovremo spiegare una serie di principi base della fisica e del clima.

L’improbabile video della “pala eolica che gira senza vento”

Partiamo da una breve descrizione del video: una figura mascherata, travisata per rendersi del tutto irriconosibile, agita un fazzoletto di carta spiegando che siccome alla sua altezza dal suolo (contando il fatto che il fazzoletto non viene agitato all’altezza del viso, ma della spalla, a non più di un metro e mezzo) il vento non agita il fazzoletto allora le pale eoliche non possono girare per assenza di vento e sono alimentate da motori diesel nascosti.

Aggiungendo inoltre che un “ronzio” che ottiene avvicinandosi il più vicina possibile alle pale stesse sarebbe un “inquinamento acustico” che colpisce “le onde degli esseri viventi”.

Una tecnobubbola, ovvero parole altisonanti a caso che nascondono.

Partiamo dalle basi: una pala eolica produce circa 35 dB di suono, compreso il tipico ronzio che ricorderete comune ad esempio a tutte le TV a tubo catodico udibile in una stanza silenziosa.

Il rumore medio in una abitazione silenziosa si aggira intorno ai 40 dB, quindi letteralmente parliamo del nulla.

Il problema enorme è però sulle cabine elettriche, contenenti gli apparati che raccolgono e distribuiscono la corrente elettrica ottenuta dalle pale, “ricastati” come “generatori diesel” che curiosamente non hanno impianti di scarico.

In realtà come tutti sanno il vento è tanto più rapido quanto più alto in quota: se la figura mascherata avesse voluto fare un test equo, avrebbe dovuto essere alta quantomeno dagli ottanta ai centoquindici metri, altezza della torre che tiene le pale al livello di altezza giusto.

Ciò posto, la velocità minima necessaria a far funzionare l’impianto si aggira tra i tre e i cinque metri al secondo, raggiunti in quota.

Le pale eoliche ovviamente gireranno anche se a poco più di un metro da terra il vento è poco percepibile, rendendo l’intero assunto inverosimile.

Il video si incunea nel filone della disinformazione sull’energia eolica, parte di un dibattito sul tema che è diventato rapidamente attossicato da scontri aperti e fake news.

