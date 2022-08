L’improbabile sondaggio elettorale col M5S al 29,5% è un fake, come prevedibile. Fake che interviene a gamba tesa in un dibattito elettorale già nato marcio tra manifesti distrutti, continue bufale sui temi caldi della campagna elettorale, tra immigrazione e programmi politici e accesissimi scontri social.

In questo caso l’oggetto è un improbabile sondaggio, reperito da più profili social e pagine pubbliche con un’improbabile serie di percentuali pro-M5S

A fake poll is currently circulated among dozens of public Facebook groups. We tracked back the original source to a photo posted by a personal profile. This original content alone has already been shared 890 times /cc @FactaNews @OpenFactCheck pic.twitter.com/kfDnJ2qSrg

— Mapping Italian News – Research Program (@mine_smd) August 28, 2022