L’improbabile catapulta dell’uomo volante è una pubblicità virale, e questo basterebbe a concludere il fact checking su un Tweet che ci è stato segnalato dai nostri lettori.

Il Tweet contiene il breve video di un uomo che si lancia da un grattacielo all’altro con una catapulta, peraltro fallendo nell’obiettivo e mancando la rete di sicurezza.

Il contenuto è un video virale girato a scopo pubblicitario che ritrae quindi un contenuto modificato.

L’improbabile catapulta dell’uomo volante è una pubblicità virale

Come svelato già all’epoca da fact checker locali, si tratta di una pubblicità di Dubai.

Per essere precisi uno spot pubblicitario del 2016 della compagnia commerciale “Careem”, che si occupa di car sharing, consegna merci e cibo a domicilio, servizio di money transfer e nolo veicoli.

Il video completo, pubblicato in origine dopo il “teaser” usato per creare attenzione virale, tutt’ora reperibile su YouTube, evidenzia infatti il finale del video che nelle condivisioni social è stato mancato: l’attore apparentemente sparato via e destinato ad una brutta fine atterra in una piscina lontana (naturalmente con un aiuto degli effetti speciali).

Atterrando capisce che “C’è sempre un modo migliore per arrivare a destinazione” (la compagnia usò l’hashtag promozionale #BetterWayToGetAround), ovvero che se avesse usato i servizi di car sharing di Careem anziché catapultarsi in giro non sarebbe finito in piscina.

È uno spot un po’ ingenuo, lezioso, ma diventato virale nella sua forma “incompleta” e quindi latore di un contenuto falsificato rispetto alla fonte.

Cosa che ci è già capitato di vedere altre volte, anche se nel caso precedente con una installazione artistica confusa per uno spot.

Conclusione

L’improbabile catapulta dell’uomo volante è una pubblicità virale di un servizio di Car Sharing, Careem.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.