Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram: motivi e problemi vari

Sta diventando virale il messaggio “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram” all’interno dell’app, al punto che tanti vogliono capire cosa ci sia all’origine di questi problemi. Sostanzialmente, il messaggio in questione significa che Instagram abbia rilevato alcune attività insolite sul proprio account. Indica chiaramente che impedisce agli utenti di attività come seguire gli account, caricare Storie o Risels e molte altre questioni.

Problemi dietro il messaggio “Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram”

A dirla tutta, ne abbiamo parlato già nel 2022, ma a quanto pare occorre rinfrescare la memoria a tutti. Possibile che l’utente abbia violato le regole o le limitazioni di Instagram. Le regole di Instagram sono visibili nelle sue linee guida comunitarie,

Ma come si conoscono i limiti? E quale abbiamo violato? La maggior parte delle volte, pubblicare contenuti proibiti è la causa comune per ottenere questo messaggio di limitazione. Comprendere i limiti di Instagram è importante per non avere problemi del genere in futuro. Ci sono molti fattori che possono far sì che Instagram limiti il tuo account a fare determinate cose sulla piattaforma.

Tutto nasce da contenuti proibiti, eccesso di segui & Unfollow, esagerazioni coi messaggi diretti, troppi mi piace e commenti, uso degli hashtag, oltre a tagging ed etichettatura. Per forza di cose, i nuovi account tendono ad avere limiti più elevati rispetto ai conti più vecchi.

In ogni caso, alcune regole Instagram non sono note e chiare a tutti. Ad esempio, è possibile seguire 200 persone al giorno, non seguire più 200 persone al giorno, oltre a poter seguire 100 persone e smettere di fare lo stesso 10 volte al giorno.

Come accennato in precedenza, il numero di limitazioni di follow & sfollow può essere inferiore quando sei un nuovo utente. Insomma, non è così insolito imbattersi nel messaggio “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram”.

