Lilli Gruber spiazza Di Maio e lo lascia senza parole sull’autobiografia, ma è solo un montaggio

Non è la prima volta che gli autori di Propaganda Live, trasmissione di LA7, si divertono a montare video ad hoc che riguardano le interviste di alcuni politici basati su silenzi o mezze frasi. In genere si lavora sul montaggio di interviste avvenute nella trasmissione di Lilli Gruber, Otto e mezzo, e questa volta vittima di quest’esilarante video è stato Luigi Di Maio. Il ministro è stato ospite della trasmissione di Gruber per sponsorizzare principalmente il suo libro, un’autobiografia che sembra non aver convinto i più.

Ignorata la satira su Lilli Gruber, Di Maio e la sua autobiografia

Argomento più leggero su Di Maio, rispetto a quelli che abbiamo toccato nel corso del 2020. Si gioca proprio su quest’ultimo concetto, prendendo spunto dalla domanda di Lilli Gruber sul perché sia stato deciso di realizzare un’autobiografia a 35 anni.

Ecco che da qui inizia la scena esilarante di questo video geniale realizzato da Propaganda Live, con diversi silenzi tra gli interlocutori, qualche risatina, qualche faccia particolarmente confusa e con un “no” di Massimo Giannini in collegamento video alla domanda della Gruber se avesse capito qualcosa a riguardo e che risulta essere il momento più divertente del video.

Un montaggio creato ad hoc per far sorridere un po’ tutti, manipolando chiaramente la reale intervista fatta da Lilli Gruber a Luigi Di Maio, eppure qualcuno ha creduto che questo video fosse reale. Ci sono utenti sul web che hanno ricondiviso questo video pensando realmente che alla domanda della Gruber sul perché Di Maio avesse scritto un’autobiografia a soli 35 anni, dall’altra parte ci fosse stato solo silenzio ed imbarazzo, non riuscendo insomma a rispondere a tale domanda.

Bisogna quindi precisare semplicemente come si sia trattata di una genialata ideata dagli autori di Propaganda Live per fare la solita satira politica, ma in maniera molto più divertente ed ironica. Si tratta di video realizzati semplicemente per scherzare su qualche politico, ma è bene sempre ribadire come siano stati manipolati e montati appositamente per renderli divertenti, non rispecchiando quindi la reale intervista. Ecco il video con Lilli Gruber e Di Maio.

