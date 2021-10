Liliana Segre ci insegna come rispondere alle minacce a 91 anni

Non si smette mai di imparare con Liliana Segre e l’ennesima prova, sotto questo punto di vista, l’abbiamo avuta a fine ottobre in Italia. Nonostante il suo passato tormentato ed il fatto di aver toccato mano un momento storico assurdo come quello della Seconda Guerra Mondiale, in riferimento alla persecuzione opera dei tedeschi, questo personaggio viene costantemente bersagliato con insulti e minacce. Questione che abbiamo avuto modo di trattare sul nostro sito non molto tempo fa con un altro articolo.

Come risponde Liliana Segre agli insulti e alle minacce di morte

Cosa dice in questo periodo Liliana Segre a tutti coloro che la minacciano di morte, sperando che possa andare nel più breve tempo possibile nell’altra dimensione? Al di là della citazione di un noto personaggio televisivo su questioni post mortem, non possiamo certo ignorare quanto affermato dalla diretta interessata in occasione di un’intervista rilasciata a margine di un importante evento.

A Liliana Segre, infatti, è stata data la cittadinanza onoraria a Reggio Emilia, oltre ad aver ricevuto il dottorato honoris causa da parte dell’Ateneo Unimore. Una domanda ha investito proprio il tema delle minacce, che spesso e volentieri l’hanno visto coinvolta negli ultimi anni. Lei ha replicato a suo modo, con uno stile inconfondibile:

“Questo fatto che ancora oggi, alla mia età, ci sia qualcuno che mi augura la morte: rimango sempre un po’ sbalordita per questi che mi augurano la morte. Perché avendo io 91 anni penso che da parte di questi signori ci sia poca pazienza. Non è che si può vivere in eterno”.

Insomma, per l’ennesima volta gli analfabeti funzionali ricevono una lezione gratuita da Liliana Segre, che ormai si è tristemente abituata ad un modo di fare e di scrivere che non ha alcun senso. Al di là del fatto che si possano avere idee differenti su alcuni temi contemporanei. Attorno al minuto 23 del video che segue, trovate quanto riportato nel nostro articolo di oggi.

