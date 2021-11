Libro avventura: Siete un novax dopo la pandemia e volete comprare una torta…

Siete un novax dopo la pandemia e volete comprare una torta… questo è l’inizio di una nuova avventura post pandemica.

Una parabola moderna, potremmo dire.

Immaginate di essere un novax: vi siete iscritti a gruppi Telegram appositi per ottenere l’indirizzo di medici, giornalisti e fact checker da percuotere selvaggiamente cantilenando “Giornalista Terrorista” con la mascella incordata e lo sguardo di odio. Promettendo poi di filmare le vostre gesta di violenza e rendere le vostre vittime insanguinate oggetto dell’ilarità dei vostri amici.

Avete speso l’ultimo anno subissando tutti i bar, ristoranti e ed esercizi commerciali di recensioni negative, peraltro chiaramente riconoscibili, false come monete da due euro in plastica contenenti insulti, bestemmie e auguri di fallire e andare in miseria perché vi hanno chiesto il Green Pass.

Avete sostanzialmente ripetuto con un ghigno compiaciuto che avreste fatto la rivoluzione, che avreste deportato a Norimberga Due, alla CEDU, alla DUDU, alla DADA(umpa) e al BUBU(settete) tutti coloro a favore della vaccinazione, che avevate alle spalle uno straordinario esercito di “milioni di milioni” di vendicatori pronti a deportare i cattivi e dominare l’Italia.

Nella vostra foga di dichiararvi discriminati nonostante di fatto abbiate seminato odio, rabbia e rancore investendo col vostro livore chiunque abbia incrociato la vostra strada siete riusciti ad alienarvi le simpatie della Comunità Ebraica e delle vittime dell’Olocausto, arrivando a dichiarare che il vostro diritto di andare a fare Apericena senza Green Pass è pari al diritto di una vittima dei Campi di Sterminio di salvarsi.

Sognando l’ennesima manifestazione flop, avete dichiarato come dei moderni Grinch che avreste tolto i regali di Natale ai Bambini pur di averla vinta.

Davanti a gente che stava male, avete deciso che sì, se una Celine Dion si era vaccinata, meritava il vostro odio e dovevate assolutamente vomitarlo sui social.

Ma complimenti: immaginate di essere alla fine della Pandemia. Ora tutto è finito. Niente Green Pass, niente mascherine, niente pandemia, viviamo nell’endemia.

Ora tocca a voi, un novax dopo la pandemia, comprare una torta di compleanno per vostro figlio. Comincia la vostra avventura.

Libro avventura: Siete un novax dopo la pandemia e volete comprare una torta

“Buongiorno signor Barista, vorrei comprare una torta”

“Se ne vada”

“Ma la torta è per il compleanno di mio figlio…”

“Tanto non verrà nessuno al compleanno di tuo figlio, hai detto ai loro amichetti che avresti fatto deportare i loro genitori per farli condannare a morte e gli avresti tolto tutti i regali di Natale”

“Ma mio figlio piangerà moltissimo…”

“Anche quella dottoressa che abbiamo soccorso col naso spaccato piangeva moltissimo”

“Perché mi vuoi discriminare! Mi discrimini, come nella seconda guerra mondiale! Vuoi mettere un cartello col divieto di farmi entrare?”

“Tu hai scritto su TripAdvisor che questa è una bettola e che mi avrebbero dovuto arrestare in quanto criminale, radere al suolo il negozio e togliermi tutti i tuoi averi”

“Ma io non sapevo, io non volevo, io non credevo… chiedo scusa, chiedo perdono, me la fai la torta?”

“Se ne vada”

“Ma non vedi che ci vogliono mettere contro? È il governo, ci divide, noi siamo amici, ti prego, ti prego, ti prego, falla la torta a mio figlio!”

“Cioccolata e Nutella?”

“Bravo, grazie, siamo popolo unito, ora vedo la luce! Aveva ragione Coso sa, abbracciamoci più forte… ma perché la torta alla Nutella ha un odore così penetrante?”

“Non era Nutella. Ora prendi la torta e vai via”

