Libero su Piero Pelù a Sanremo 2023: “Cosa si è messo nelle mutande?”, il rocker risponde

“Qualcuno sospettava che avesse messo una sorta di ‘rinforzo’ negli slip”, così scrive Libero Quotidiano su Piero Pelù a Sanremo 2023. Il frontman dei Litfiba è stato a capo del timone del Suzuki Stage di piazzale Colombo in contemporanea con la kermesse nella prima serata, martedì 7 febbraio.

Il rocker fiorentino si è esibito con il brano portato in gara nel 2020, Gigante, ma dalla redazione di Libero titolano su un sospetto dettaglio “hard” (testuale) del cantautore, rigorosamente in jeans neri come da tradizione.

Libero su Piero Pelù a Sanremo 2023: “dettaglio hard”

Inutile scendere nei particolari. Il 7 febbraio Libero Quotidiano ha lanciato questo titolo:

Sanremo 2023, sospetti “hard” su Piero Pelù: “Cosa si è messo nelle mutande”

Nell’articolo leggiamo:

Social ovviamente scatenati per la gag della borsetta, e scatenati anche per il look un poco ingessato del rocker. E qualcuno sospettava addirittura che avesse messo una sorta di “rinforzo” negli slip per aumentarne il volume: già, durante Sanremo, Twitter è il regno del possibile e dell’impossibile… (sul “tema”, molti i cinguettii su Twitter).

La risposta di Piero Pelù: “Tutta roba vera”

Nessun “rinforzo”, stando alle parole di Piero Pelù. Il rocker fiorentino ha risposto al tweet di Libero su Twitter: “Tutta roba vera, provare per credere!”.

Per questo da Libero Quotidiano hanno ripreso la risposta del cantautore in un nuovo articolo:

“Tutta roba vera, provare per credere”, ha ironizzato Pelù rilanciando l’articolo di Libero, che evidentemente deve avergli strappato una risata: anche questo è il Festival di Sanremo. Insomma, applausi all’ex frontman dei Litfiba per l’ironia.

