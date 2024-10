Ci avete segnalato un video su TikTok con scene raffiguranti l’hoverboard di Ritorno al Futuro a Parigi, come nella saga di film. Ci tocca rivelarvi che non siete stati attenti: se aveste guardato l’intestazione del video ne avreste visto l’autore.

Theo Diot, esperto di effetti speciali in CG e 3D

L’hoverboard di Ritorno al Futuro a Parigi è fatto con gli effetti speciali

Esiste una intera galleria di creazioni di Theo Diot, alcune più ovvie delle altre, e in tutte quante troverete commenti di persone che vi sono cascate in pieno e commenti di persone che invitano a prestare maggiore attenzione.

Sappiamo che in questi tempi in cui basta creare della CG pigra con AI distinguere il vero dal falso sia difficile, ma in questo caso era tutto palese.

