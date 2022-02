L’eterna bufala dell’ingresso della Fondazione Gates viene periodicamente smentita dai fact checker di tutto il mondo, e periodicamente ritorna.

Fact checking in breve: la foto che circola da anni ed anni del “Centro per la riduzione della popolazione umana” all’ingresso della Fondazione Gates è una bufala. Fatta con Photoshop. E anche male. Spesso con grossolane evidenziazioni.

Un golem composto da due capisaldi del complottismo, del quale i novax sono solo l’ultima variante.

Il primo è la balzana teoria per cui i “Poteri Forti” siano così sfacciati nei loro piani di dominazione del mondo da non peritarsi neppure di occultarli. Secondo questa teoria i Poteri Forti diventano i cattivi dei cartoni animati dei supereroi. Degli stravaganti Lex Luthor che si riuniscono con “altri famosi personaggi” in una palude nella loro fortezza fatta a forma di teschio. Tutto questo ci porta in un allucinato mondo di fantasia dove i supereroi sono i complottisti e i novax gli eroi. Spesso con fotomontaggi non meno stravaganti, come il lungo elenco di immagini eroticizzate di un Trump muscoloso e a petto nudo…

Il secondo vede Bill Gates come il Lex Luthor della situazione, brillante scienziato e capofila in grado di inventare migliaia di invenzioni al giorno e tutte malefiche.

L’eterna bufala dell’ingresso della Fondazione Gates “Centro per la riduzione della popolazione”

Non serve certo scomodare Reuters, Facta o Politifact per farvi notare che al 500 di Fifth Ave N. a Seattle non troverete quella scritta.

Ovviamente la minacciosa scritta all’ingresso della Fondazione Gates “Centro per la riduzione della popolazione” è un falso, posticcia e apposta da un complottista in vena di condivisioni facili.

Il lungo elenco di fake news relative a Bill Gates dimostra che nell’allucinato mondo del Complottismo, e parliamo di quell’ambiente sciagurato in cui Donald Trump e il suo braccio destro “scelto dalla Rete”, il Patriota Q, combattono tutto il giorno un’eroica battaglia contro i pedofili satanisti che vogliono vaccinare i bambini per mangiarli nella pizza, Bill Gates è stato nominato di ufficio lo scienziato della cartoonesca “Legione della Morte” sita nella “palude di Pedofili Satanisti”.

Il motivo è stato ricostruito dai colleghi di Facta, e risale proprio all’antivaccinismo pre-Pandemico. Nel 2010 il mondo del complotto decise di legare di informazione biomedica della Fondazione Gates alla teoria per cui i “Poteri Forti” punterebbero alla depopolazione mondiale per prendere il controllo dell’economia.

Teoria che frana con una sola considerazione: se un ipotetico dittatore volesse prendere il controllo del mondo, probabilmente ucciderebbe tutti coloro che a lui si oppongono e concederebbe vita eterna e vigore a tutti i suoi seguaci perché eseguano la sua volontà, non farebbe l’esatto contrario come addotto dai complottisti novax.

In ogni caso parliamo di una immagine fake pluricitata.

