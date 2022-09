L’esperto Fëdor Kaczynskiev è l’ennesima fake news di stampo pro Putin e “fonti russe”, che però prende una via alquanto pigra.

Viene infatti archiviata la stagione dei volti in GAN, il “falso più vero del vero” che ci ha regalato Orest Vadymovych Panasenko, l’immaginario “biologo ucraino che aveva scoperto i legami tra industria bellica, nRNA e COVID” (sic!) e Irina Kerimova, vera e propria “Pasionaria di Putin”, insegnante di chitarra Ucraina porta a porta elevata a causa della sua grande fedeltà e amore per il “nuovo Zar” al ruolo di giornalista e debunker filorussa pronta a nobilitare le bufale più improbabili.

Ora la Propaganda filoRussa batte direttamente la via del meme. Il personaggio famoso spacciato per esperto ucraino filorusso perché tanto nessuno controllerà.

Ci sono stati segnalati alcuni messaggi tra Twitter e Facebook con la storia di uno stravagante personaggio. L’esperto Fëdor Kaczynskiev, che secondo la narrazione sarebbe stato ucciso ad Odessa per aver annunciato che “l’ingresso ucraino nella NATO e le sue conseguenze saranno disastrose per la razza umana”.

Problema: quella è una foto di Theodore John Kaczynski, detto Ted e noto dopo alcune vicende processuali ben note col soprannome di Unabomber.

L’esperto Fëdor Kaczynskiev: come i proPutin “arruolarono” Unabomer

La fake news/meme/esperimento sociale si basa sulla stessa linea dell’ormai famigerata bufala di Pietro Pacciani, imputato per una serie di omicidi in un processo che lo lasciò alla cronaca come “Il Mostro di Firenze” coi suoi “compagni di merende” trasfigurato in un “povero anziano condannato per aver sparato a dei ladri zingari”.

Il presunto esperto/voltagabbana/filorusso Fëdor Kaczynskiev è in realtà Ted Kaczynski, ritratto in una foto presa da Wikipedia con particolare pigrizia, un decennio prima dell’inizio degli attentati di “Unabomber”.

Ovviamente, l’esperto Fëdor Kaczynskiev non esiste, e l’autentico Kaczynski sta scontando l’ergastolo senza possibilità di appello; il suo numero di identificazione è 04475–046 ed è detenuto nel carcere ADX Florence, a Florence nel Colorado.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.