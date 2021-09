L’esemplare di ‘pesce porco’ in Italia non è stato pescato: chiarimenti sullo squalo maiale

Sta facendo discutere molto la storia del cosiddetto ‘pesce porco’ ritrovato in Italia, che secondo il passaparola social sarebbe stato pescato e, di conseguenza, ucciso. In passato abbiamo già osservato come contenuti simili fossero in grado di far rumore, al punto che questo lunedì ci ritroviamo a dover analizzare alcuni chiarimenti a proposito dello “squalo maiale“. La sua peculiarità consiste nel fatto che tenda a grugnire come un maiale quando arriva in superficie.

Polemiche sul pesce porco pescato in Italia: replica sullo squalo maiale rinvenuto

Da dove nasce la polemica relativa al pesce porco? Le foto sono state pubblicate dalla pagina Facebook “Isola d’Elba app”, con tanto di immagini disponibili per tutti tramite apposito post. Il ritrovamento risale a metà agosto, ma gli scatti sono stati resi pubblici solo lo scorso fine settimana. L’errore dell’admin di questa pagina è stato quello di utilizzare il termine “pescato”, lasciando intendere che l’animale sia stato ucciso da pescatori. Ricordiamo che il ritrovamento è avvenuto all’interno della Darsena Medicea di Portoferraio. Siamo dunque nell’Isola d’Elba, in Toscana.

Dopo le critiche e le offese per aver pescato il “pesce porco”, lo stesso admin della pagina ha dovuto chiarire alcuni concetti sullo squalo maiale rinvenuto: “Dai su, è un pesce che sta a 400 metri di profondità e a pressioni molto diverse dalle nostre. Era già morto. Ho sbagliato a scrivere pescato, errore mio, però che polemica, oltre 200 commenti. Volevo solo rendere partecipe di queste foto molto particolari di questo pesce che non avevo mai visto. Evidentemente mi sbagliavo. Non pensavo di scatenare questa polemica, volevo solo mostrare un pesce difficile da vedere perchè si trova molto in profondità ed è stato trovato già morto che galleggiava“.

Effettivamente, diverse fonti evidenziano che il pesce porco sia solito trovarsi a profondità importanti, il che rende quasi impossibile che sia stato pescato “vivo”. Ognuno potrà maturare l’opinione che ritiene più idonea, ma al momento la questione riguardante lo squalo maiale pare abbastanza chiara.

