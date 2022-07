L’elicottero che appicca gli incendi in realtà ne sta fermando uno

L’elicottero che appicca gli incendi è una segnalazione che abbiamo ricevuto e che spiega ciò che accade quando si cerca di fornire una spiegazione ad un fenomeno senza conoscerne la natura.

Denota cioè il fatto che ci siano casi in cui molte persone assistono coi loro occhi ad un fenomeno. Fenomeno che ha una spiegazione perfettamente logica, conoscendone le regole.

Però quelle regole non le conoscono, quindi applicano regole prese dalla loro esperienza, travisando completamente ciò che hanno visto.

Cosa questa che scientificamente viene descritta come “analfabetismo funzionale”, senza che questo comporti biasimo per l’utenza, ma solo la consapevolezza di vedere un fenomeno ma non riuscire a delinearlo.

Ci è stato quindi segnalato un video di un elicottero che appicca gli incendi.

In realtà una “helitorch”, un elicottero con un lanciafiamme serve a delimitare la linea del fuoco. Quindi arrestandolo quell’incendio.

Ma andiamo con ordine.

Laddove nei commenti alle condivisioni social del misterioso elicottero c’è chi paventa roghi creati dalle multinazionali degli OGM, dai Poteri Forti e nessuno sa da quali altri enti misteriosi la soluzione è semplice.

L’incendio controllato è una tecnica usata dai Vigili del Fuoco di tutto il mondo per combattere gli incendi non controllati.

Per capirlo bisogna basarsi su cosa sia un incendio boschivo. Un incendio boschivo è quando la linea del fuoco si espande in modo incontrollato perché un innesco iniziale è circondato da combustibile.

Ogni albero e sterpaglia può prendere fuoco. Il fuoco si sposta di albero in albero, di combustibile in combustibile finché non si verifica una delle seguenti condizioni:

Il fuoco viene spento Il fuoco si spegne da solo per mancanza di combustibile.

Siamo abituati ai “Canadair” pieni di acqua e sostanze per spegnere gli incendi, ma un incendio di grandi estensioni è impossibile da fermare semplicemente gettandovi acqua.

La soluzione più logica è quindi interrompere la linea del fuoco rimuovendo tutto il combustibile prima che le fiamme ci arrivino.

Apparentemente è controintuitivo, ma usare dei lanciafiamme e provvedere all’incinerazione rapida di un fronte intorno all’incendio è un mezzo completamente sicuro e apprezzato.

Come funziona un Helitorch

Gli Helitorch, o “elitorce” sono esattamente quello che il termine implica. Lanciafiamme grandi abbastanza da essere montati su un elicottero usati per la lotta agli incendi.

Un’Elitorcia spara sulle fiamme una mistura di carburante da aviazione con agenti gellificanti, quindi trasformato in un gel dalla rapidissima combustione. Non dissimile dal Napalm, sostanzialmente.

Laddove un incendio incontrollabile si diffonde più o meno velocemente, ma inesorabilmente, un’elitorcia incinera e distrugge in tempo rapido il suo “bersaglio”, lasciando in breve solo cenere non combustibile.

Le fiamme arriveranno quindi all’area già distrutta dalle elitorce e non troveranno nuovo combustibile, delimitando l’area nella quale agire cercando invece di spegnere il fuoco o evitando che le fiamme arrivino all’abitato o a zone industriali, rendendo ancora più pericoloso l’incendio.

