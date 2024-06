Le ultime notizie dicono che Loretta Goggi è viva oggi: malattia figlia di esagerazioni

Loretta Goggi è viva oggi e, pur non nascendo il malinteso del momento dal pubblico dei social, questa storia deve essere una lezione per tutti coloro che si lasciano sopraffare dalle ricondivisioni compulsive, senza approfondire le ultime notizie sul personaggio famoso di turno e su eventuale malattia. Già, perché se da un lato c’è da combattere il mondo degli admin di pagine Facebook che da troppo puntano sul clickbait, con uno scopo che vogliamo esporre meglio con il nostro articolo odierno, anche noi da semplici utenti possiamo fare meglio.

Loretta Goggi è viva oggi: smettiamola di credere alla malattia dopo le ultime notizie di oggi

Dunque, Loretta Goggi è viva e non ha alcuna malattia. Quantomeno, lei non ha mai reso pubbliche ultime notizie di questo genere ad oggi. Per fortuna, aggiungiamo noi. Dopo gli approfondimenti di ieri, coi quali abbiamo cercato di gettare immediatamente acqua sul fuoco per limitare la diffusione di un acchiappaclick facilmente convertibile in “bufala“, evidentemente si rende necessario tornare sull’argomento in queste ore. Se non altro, perché ci sono alcuni elementi distintivi rispetto a vicende simili del recente passato.

Inutile girarci intorno. Siamo al cospetto di uno di quei casi in cui il clickbait è talmente estremo, da dover richiedere il nostro intervento per smentire quella che ha tutta l’aria di essere una fake news. Si tratta di un trend social che purtroppo inizia ad essere consolidato, soprattutto con una pagina Facebook che non menzioniamo per evitare di darle troppa visibilità. In pratica, la foto con messaggio “equivoco” del VIP è solo un’esca, in quanto il link all’articolo, che dice tutt’altro, è posto solo nell’area commenti.

Dunque, chi pubblica robe simili potrà sempre difendersi con il solito gioco di parole, affermando di non aver mai detto il falso in modo esplicito. Tuttavia, c’è un limite a tutto ed il fatto stesso che oggi ci si ritrovi nelle condizioni di dover pubblicare un pezzo con “Loretta Goggi è viva” la dice lunga su cosa si sia venuto a creare in rete. Nessuna malattia, secondo le ultime notizie.

