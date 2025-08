Ci segnalano i nostri contatti due video su TikTok che mostrano delle stravaganti macchine volanti all’Expo di Shangai.

Ovviamente nessuno ha notato che la didascalia in fondo alle foto riporta che le stesse siano create con AI.

Le stravaganti macchine volanti all’Expo di Shangai

Il China International Import Expo 2025 di Shangai si terrà dal 5 al 10 novembre, ed esso non contiene macchine volanti. Né tali mezzi sono apparsi in manifestazioni precedenti, come l’MWC di Shangai

Piuttosto l’account TikTok “ZeroKot” ogni giorno posta una diversa creazione con AI a base di simili automezzi, flaggata come tale, ma condivisa come se non lo fosse.

Le foto presentano le tipiche aberrazioni grafiche delle AI, ed alcuni elementi si ripetono peraltro di video in video.

Si tratta quindi dell’ennesimo caso di AI Slop, contenuti creati con AI con la minima spesa e la massima resa. Contenuti quindi massivi, creati in enormi quantità e congegnati in modo da invadere la rete suscitando attenzione.

Non abbastanza sofisticati per reggere il vaglio di una verifica, ma abbastanza per diventare virali prima che la verifica arrivi.

