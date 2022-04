Le Pen ha vinto le elezioni e le sue schede sono state rese nulle: figuraccia complottista

Marine Le Pen ha vinto le elezioni in Francia contro Macron, in quanto le schede coi voti a suo favore sono state rese nulle già al momento della loro consegna ai votanti. Questa la tesi portata avanti da alcuni utenti francesi (ed incredibilmente anche italiani) pronti ad insistere sui social sul fatto che il risultato elettorale registrato nelle ultime ore non sia veritiero. Una figuraccia tutta complottista, che si aggiunge alla storia di Mario Adinolfi e dei dati preliminari resi pubblici nella serata di domenica, come riportato tramite altro articolo.

Perché sbaglia chi dice che Le Pen abbia vinto le elezioni e che le sue schede siano state rese nulle

Provando a scendere maggiormente in dettagli, occorre argomentare la risposta a chi sostiene che Marine Le Pen abbia vinto le elezioni, in quanto le sue schede sarebbero state rese nulle “a prescindere”. Un contributo molto importante sotto questo punto di vista ci arriva dal sito Observes, in Francia, che ha gettato acqua sul fuoco il 25 aprile, in relazione alla polemica sollevata dai soliti complottisti.

Per farvela breve, dal 23 aprile, alla vigilia del secondo turno delle elezioni presidenziali, un video che dovrebbe dimostrare l’esistenza di “frodi elettorali” è stato condiviso su Twitter e Facebook da account che mostrano il loro sostegno al candidato Marine Le Pen. Si tratta di denunce che coinvolgono o le buste contenenti le le schede elettorali dei due candidati, inviate di recente agli elettori.

Secondo questi report, le schede a nome di Marine Le Pen contenute nelle suddette buste contenevano una leggera tacca che ne avrebbe comportato la nullità. In questo modo, sarebbero stati falsificati i risultati del secondo turno delle elezioni in Francia. Tuttavia, la Commissione nazionale preposta al controllo di questa campagna elettorale, ha fatto sapere che il leggero ritaglio non sia causa di nullità per le schede in questione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.