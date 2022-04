Le nuove dichiarazioni di Chris Rock su Will Smith: “Sto bene”, e fa il tutto esaurito

Da quel brutto incidente durante la notte degli Oscar tutto il mondo è in febbrile attesa di un commento di Chris Rock su Will Smith. Meglio, era, visto che il comico ha finalmente detto qualcosa (-ina) durante una delle sue ultime performance. Non esattamente una rottura definitiva del silenzio, visto che Rock aveva già rilasciato un commento a caldo durante uno show tenuto al Wilbur Theatre di Los Angeles verso la fine di marzo: “Sto ancora elaborando quello che è accaduto”, si era limitato a dire.

La nuova dichiarazione di Chris Rock su Will Smith – ripresa anche dalla stampa italiana – è stata riportata da Annie Rose Ramos il 22 aprile sulla testata CBS Baltimore. La giornalista stava assistendo a uno spettacolo del comico presso il The Lyric di Baltimora.

Il tutto esaurito per Chris Rock

Come scrive la Ramos sul Baltimore CBS, lo staff del The Lyric ha riferito che gli spettacoli di Chris Rock programmati per lo scorso weekend hanno registrato il tutto esaurito. Tra gli spettatori che arrivavano in sala c’erano tante aspettative su ciò che avrebbe detto Chris Rock su Will Smith e lo schiaffo durante la notte degli Oscar.

Cosa ha detto Chris Rock su Will Smith?

Chris Rock, infine, ha detto qualcosa. Una volta salito sul palco del The Lyric ha esordito così: “Sto bene, sto bene… guarito da tagli e lividi, per la maggior parte”. All’incidente degli Oscar ha dedicato solo 30 secondi di discorso tra battute e gag, poi ha proseguito con il suo spettacolo.

Di fatto, tra i tanti titoli pubblicati nelle ultime 24 ore si diceva che Chris Rock avesse rotto il silenzio su quanto accaduto nella notte degli Oscar, e i lettori si aspettavano una sua versione, magari articolata, dei fatti. Sì, Chris Rock ha rotto il silenzio ma ha detto sostanzialmente di stare bene. Non ha menzionato Will Smith né ha aggiunto dettagli a una vicenda che tutti conosciamo a memoria, specialmente dopo i provvedimenti presi dall’Academy contro l’attore statunitense.

