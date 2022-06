Le linci non abbandonano la lotta della vita, avvistata la prima famiglia in natura grazie al ripopolamento

Una buona notizia arriva dalla Slovenia. Diciamo “buona notizia” perché, ricordiamo, ogni elemento presente sul pianeta Terra è fondamentale per la sopravvivenza del pianeta stesso e dei suoi abitanti. Quanto accaduto alla lince dinarica nelle Alpi Sudorientali, ad esempio, è stato un disastro. Caccia e persecuzione da parte dell’uomo hanno fatto sì che questa specie cambiasse habitat e non fosse più in grado di nutrirsi cacciando le sue prede. Per questo nel XX secolo la lince dinarica è caduta in estinzione.

Nel 1973 è stato avviato un processo di reintroduzione che, purtroppo, si è rivelato fallimentare apportando solo lievi miglioramenti. Progressivamente, i felini coinvolti sono diminuiti arrivando nuovamente sull’orlo dell’estinzione.

Il progetto Life Lynx

Grazie al progetto Life Lynx, promosso dal WWF e patrocinato dall’UE, i risultati si sono visti. L’obbiettivo è proprio il ripopolamento delle linci nelle foreste slovene e ripristinare la loro connessione con il territorio.

Sul sito del progetto leggiamo:

Rafforzeremo la popolazione Dinarica integrando 9 linci in questa regione. Considereremo valida l’integrazione della singola lince se gli animali rilasciati sopravvivranno almeno un anno dopo il rilascio, stabilendo un territorio e trovando un compagno. Se una lince rilasciata muore o si disperde lontano dalla popolazione rimanente, un animale sostitutivo verrà traslocato nella posizione persa. Tutti gli animali saranno rilasciati e monitorati dal nostro team del progetto.

Avvistata la prima famiglia di linci in natura

Due escursionisti hanno potuto fare il primo incontro con una famiglia in natura di linci. L’avvistamento è stato registrato nell’altopiano di Jelovica e loro, due visitatori della Gorenjska, hanno raccontato la loro esperienza:

Eravamo diretti a fare un’escursione nella zona di Jelovica. Fortunatamente abbiamo saltato il caffè mattutino e siamo andati direttamente al punto di partenza, altrimenti la nostra mattinata sarebbe stata molto meno emozionante. E lì li abbiamo visti, tre animaletti pelosi nascosti nell’erba alta a lato della strada. All’inizio pensavamo che potessero essere volpi, ma le loro code erano troppo corte. Poi abbiamo fermato la macchina e abbiamo visto che erano due cuccioli di lince. Immediatamente abbiamo capito che si trattava di qualcosa di speciale. Faceva piuttosto freddo, ma non lo sentivamo, eravamo troppo emozionati. Poco dopo è arrivata la mamma che ha spostato i cuccioli in un altro luogo, e dopo un po’ di tempo anche un’altra lince è venuta a controllare, forse il padre dei cuccioli, siamo rimasti seduti in macchina ancora un po’, increduli ed emozionati per l’evento a cui abbiamo avuto l’onore di assistere.

La madre avvistata insieme ai suoi cuccioli è stata battezzata Aida, e gli appartenenti il progetto Life Lynx sperano di incontrare anche le famiglie di Lenka e Julija, liberate in quei luoghi proprio assieme ad Aida.

Per questo le associazioni chiedono agli escursionisti, in caso di avvistamento, di non disturbare né spaventare gli animali, di qualsiasi specie siano.

