Le indagini sulla partita Bari-Brescia sono una fake news creata su Android

Le indagini sulla partita Bari-Brescia sono una fake news, e questa volta possiamo dirvi anche come è stata creata, invitandovi però a non riprovarci a casa.

La segnalazione arriva da un breve “video” su TikTok, in realtà una screenshot con uno sfondo musicale

Secondo le intenzioni dell’autore riporterebbe delle presunte indagini sulla partita Bari-Brescia perché il risultato della competizione sarebbe stato “combinato e studiato a tavolino”, con tanto di puntate sospette e la minaccia dell’esclusione.

A parte la sintassi un po’ creativa e deficitaria di punteggiatura, il segnale più evidente che si tratta della fake è la struttura della presunta screenshot (oltre il tag “feiknius” sul link originale sfuggito a troppi).

La riga “Viaggiare sicuri” e i tasti funzione col font diverso sono il chiarissimo marchio dell’app per cellulari Android “Teletext Fake”.

La quale presenta peraltro anomalie nel font anche per la data, verosimilmente perché lo stesso autore dell’app preferisce creare “messaggi divertenti” (come riportato nella descrizione da Play Store), ma consentire un fact checking in caso la burla vada oltre.

Ad esempio ci siamo cimentati anche noi in tale creazione (essendo l’app una nostra vecchia conoscenza). E questo è il risultato, perfettamente sovrapponibile.

Ovviamente si tratta di uno scherzo evoluto in “satira”. La notizia non ha fondamento perché non esiste.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.