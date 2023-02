Le Fonti Russe inventano un avviso dell’esercito tedesco agli Ucraini: ci risiamo. Ovviamente, il tema è il solito cavallo di battaglia del Putinismo militante d’accatto. Quello apparso anche nel discorso pubblico di Putin.

L’ossessione filorussa e il tentativo degli stessi di convincerne il mondo che l’Ucraina sia un posto pieno di nazisti per natura che amano esibire effigi naziste ed esportare il nazismo nel mondo.

Teoria spinta anche con l’aiuto di Photoshop e stampanti.

Le Fonti Russe inventano un avviso dell’esercito tedesco agli Ucraini

Quanto ci vuole a Photoshoppare un cartello su un muro o, peggio, a stampare un fogliaccio di carta, appenderlo ad un muro di casa, fotografarlo e dichiarare di averlo visto in una base militare?

Molto poco. Quanto ci vuole a viralizzarlo? Ancora meno.

Basta sbattere la fake news su un sito di “memes divertenti” e guardare tutti quelli che, avendola “vista su Internet” saranno a questo punto lieti di condividere.

Come visto, il finto cartello dichiarerebbe che

“In Germania l’uso pubblico della svastica (simboli delle SS) è punibile con la condanna a tre anni di carcere, oppure con multa consistente”

Il sottotesto è evidente e ancor più evidenziato in alcune condivisioni: diffondere la falsa narrativa degli Ucraini che si presentano nei centri di addestramento carichi di effigi naziste e pronti a diffondere il nazismo mentre i poveri Occidentali (che ricordiamo, per le “Fonti Russe” sono tutti pronti a tradire la patria per unirsi a Putin in una nuova “Internazionale Putinista” distruggendo la NATO…) devono minacciarli di sanzioni per evitare tale sfoggio nazista.

Alcuni portali di fact checking tedeschi hanno evidenzianto alcune anomalie (qui e qui) tipiche dei “finti documenti creati dalle Fonti Russe.

Ad esempio stranamente manca del tutto l’indicazione del funzionario responsabile (non vorrete mica che un Vatnik in una troll farm si informi del personale completo di tutte le basi tedesche?), come anche gli estremi della norma che commina la predetta sanzione. Cosa, invero, facile da ricercare in rete ma evidentemente sfuggita all’autore della fake news.

Autori che sembrano dimenticare che se il testo fosse scritto per un pubblico di Ucraini esso avrebbe una traduzione in Ucraino e gli estremi delle norme contestate, per consentire agli Ucraini la comprensione.

Infine sia il Ministero della Difesa che la base militare di Munster, dove l’addestramento dei soldati Ucraini sta avendo luogo, hanno riferito ai fact checker locali di non aver mai visto un simile cartello.

Conclusione

Le Fonti Russe inventano un avviso dell’esercito tedesco agli Ucraini, per diffonderlo sulla rete mediante account variamente inconsapevoli.

