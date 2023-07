Le fonti russe inventano fonti americane sui miliardi di Zelensky in Florida

Le fonti russe inventano fonti americane sui miliardi di Zelensky in Florida, parte integrante dell’operazione Doppelganger. Per intenderci, la campagna di disinformazione russa che si basa non solo nell’inventare fake news, ma attribuirle a “fonti occidentali” spingendosi a creare falsi articoli alla bisogna

Cosa che assolve un duplice scopo: il primo è rendere credibili le fake news delle fonti russe in Occidente, in quanto se i vari canali Telegram filorussi sono ormai destituiti di ogni credibilità, il ricorso alle fonti occidentali ha presa presso i sostenitori filorussi in Italia.

Il secondo è restituire alla politica interna l’immagine di un consenso occidentale che di fatto non esiste, in quanto attualmente i russi non hanno modo di verificare quanto viene detto di loro all’estero.

Le fonti russe inventano fonti americane sui miliardi di Zelensky in Florida

La smentita di questo assurdo e completamente random elenco di beni e ricchezze viene da Drew Sullivan, cofondatore ed editore del “Organized Crime and Corruption Reporting Project”.

Riportiamo la risposta fornita ad USA Today

“Non ha una casa in Florida, né abbiamo trovato prove di (un conto da 1,2 miliardi di dollari) all’estero, ma i conti bancari sono generalmente privati e vengono fuori nelle fughe di notizie”, ha detto Sullivan in una e-mail. “Non ci sono prove di 15 case, aerei privati, ecc.”. Sullivan ha anche detto che “questi numeri falsi sono stati diffusi da fonti non credibili – account di social media che ripetono regolarmente la propaganda russa”.

Forbes ha stimato il patrimonio totale di Zelensky nella ben più modesta somma di 4 milioni di dollari, compresi due appartamenti di proprietà, due in comproprietà, cinque posti auto e proprietà commerciali.

Non ci sono yacht e jet, scelti evidentemente dal falsario filorusso che ha composto l’informazione per restituire la narrazione di uno Zelensky plutocrate che vuole affamare i “poveri coraggiosi Russi”.

Ciliegina sulla torta, le proprietà citate non risultano esistenti in Florida.

Il patrimonio reale di Zelensky è infatti riccamente documentato e noto in Occidente, ancorché non in Russia dove ogni informazione viene piegata alla propaganda di stato.

Del resto, parliamo della propaganda Russa per cui ad esempio “dicono gli occidentali” che in Occidente siamo tutti morti di fame ridotti a mangiare scoiattoli catturati nei parchi perché le nostre economie ormai devastate producono solo armi per l’Ucraina e altre assurdità che i media Russi ripetono alla popolazione dichiarandole di provenienza occidentale senza alcun contradditorio ammesso.

Conclusione

L’elenco dei beni di lusso detenuti da Zelensky in America è ovviamente un falso costruito ad arte dalle fonti Russe per manipolare il consenso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.