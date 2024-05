Le fonti russe contro Misha Collins di Supernatural: abbiamo già avuto modo di vedere quanto la propaganda filorussa in questi tempi abbia toccato abissi di assurdità. Si tratta dell’Operazione Doppelganger, la produzione massiccia di falsi articoli di testate occidentali, pubblicati su canali-fogna su Telegram e spammati sui social all’indirizzo di testaste legittime e fact-checkers nel tentativo di parassitarne il pubblico.

Aggiungiamo a tutto questo una forte quanto infantile vena vendicativa per cui i personaggi pubblici occidentali vengono spesso vilificati e diffamati dall’Operazione Doppelganger per meschina vendetta e arriviamo alla “non notizia” del giorno.

Le fonti russe contro Misha Collins di Supernatural

Abbiamo già visto come il giornalista Hajo Seppelt, noto per aver investigato sul doping nelle Federazioni Sportive Russe, sia stato colpito da una serie di bizzarre fake news che lo descrivevano come un corruttore desideroso di consentire il doping agli atleti Ucraini contro i “nobili” atleti Russi.

Tocca ora a Misha Collins, attore della serie Supernatural noto per essersi speso, economicamente, fisicamente e grazie alla sua grande popolarità per le operazioni di ricostruzione e sminamento dell’Ucraina alla luce dell’inevitabile scenario post-bellico, che sarà non meno crudele della guerra in corso.

Misha Collins, che secondo la ricostruzione dei soliti canali “carbonari” filorussi su Telegram sarebbe stato motivato non già dal sentimento di umanità che lo contraddistingue, ma dal “fallimento commerciale” della serie Supernatural e avrebbe confessato ai suoi colleghi di essere diventato ambasciatore della causa ucraina per guadagnare denaro.

Ovviamente, una falsità dietro l’altra, resa possibile dal fatto che allo stato attuale il cittadino russo medio non ha modo di verificare le bufale che gli vengono ammanite, e probabilmente, come i filorussi da social nostrani non ne ha neppure l’interesse.

L’obiettivo è demonizzare. L’Occidente, i nostri attori, i nostri rappresentanti, il nostro stile di vita.

Oseremmo quasi dire un po’ come avrebbe fatto un austera dittattura durante la Guerra Fredda.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.