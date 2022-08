Le false proteste dei contadini in Piemonte erano un raduno di trattori: e questa è una tecnica di diffusione delle bufale passata dagli ambienti novax a quelli del magico mondo delle “fonti russe”.

È lo stesso meccanismo usato dai due gruppi sociali, che spesso si intersecano e si fondono a vicenda. Meccanismo brutale nella sua efficienza.

Si prende un video rigorosamente a casaccio. L’importante è che contenga molta gente. Puoi prenderlo da manifestazioni musicali, riunioni di camionisti e motociclisti e da ogni luogo dove anche in un passato ormai remoto persone si siano riunite per fare qualcosa.

A questo punto ti inventi sul posto una didascalia che lo leghi a fatti di cronaca ed è finita. Punti bonus se hai scelto una manifestazione particolarmente lontana nel tempo e conosciuta ad uno stretto numero di “addetti ai lavori”. La gente, non trovando facilmente l’originale viralizzerà per giorni la fake news approfittando del fatto che i fact checker ci metteranno qualche giorno per rintracciarla e in quel periodo la renderanno virale.

Analizziamo ora le foto relative al video inviatoci.

Le false proteste dei contadini in Piemonte erano un raduno di trattori

Ci è stata segnalata l’immagine come un video proveniente dalla Serbia e ricondiviso da account italiani, ma i colleghi di Facta hanno avuto modo di fare un censimento completo di tutte le varianti della fake news.

Compresa una dove si parla di un grande sciopero in corso “in queste ore”.

Chi ci legge da lungo tempo avrà imparato che se “il mainstream non dà una notizia” non è perché i poteri forti l’hanno nascosta ma perché quella notizia non esiste.

Anche in questo caso le false proteste dei contadini in Piemonte non esistono.

Esiste il “Tractor Beer Fest”, un gioioso raduno di trattoristi a Villafranca Patrocinato dalla Pro-Loco, del quale sono disponibili numerose testimonianze.

Si tratta dunque dell’ennesima fake news costruita a tavolino da foto fuori contesto.

