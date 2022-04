Le dichiarazioni del ciclista Greg Van Avermaet sul vaccino riportate a metà dai NoVax

Stanno diventando virali alcune dichiarazioni del ciclista Greg Van Avermaet, il quale avrebbe avuto una stagione agonistica condizionata e limitata dal vaccino. Teoria, questa, immediatamente ripresa dai NoVax e da alcuni personaggi politici come Francesca Donato, che ha ricondiviso su Twitter lo screenshot di un articolo di giornale che riporta male le parole del diretto interessato. Ecco perché occorre parlare di precisazioni, visto che virgolettati autentici sono stati fortemente strumentalizzati.

Cosa ha detto realmente il ciclista Greg Van Avermaet sul vaccino e perché i NoVax sbagliano

Una vicenda che ricorda in parte quella trattata in settimana con Sagan, che ha avuto non pochi problemi non tanto per la vaccinazione, quanto per il secondo contagio Covid che lo ha fortemente debilitato. Dettaglio, quest’ultimo che che come vi abbiamo spiegato è stato puntualmente ignorato dai NoVax. Per quale motivo tanti NoVax sbagliano nel riportare dichiarazioni che sembrano mostrare un certo pentimento del ciclista Greg Van Avermaet dopo aver scelto la strada del vaccino? La verità viene facilmente a galla.

Nello specifico, c’è un articolo di Quotidiano.net che riporta fedelmente le parole pronunciate a novembre dallo stesso Greg Van Avermaet. Consultando la fonte, infatti, si scopre che da parte sua non ci sia alcun pentimento nell’aver scelto il vaccino, che la correlazione coi suoi problemi di forma rispetto alla somministrazione del farmaco sia solo presunta, ma soprattutto che lui stesso rifarebbe tutto. Dettagli che non vengono alla luce con lo screenshot, come quello che potete intravedere nella foto ad inizio articolo.

Ancora, il ciclista Greg Van Avermaet si è limitato ad ipotizzare (ripetiamo, “ipotizzare”) che potrebbe essere stata sbagliata la tempistica della somministrazione. Subito dopo un pesante impegno agonistico, infatti, il vaccino potrebbe aver avuto effetti non particolarmente positivi dal punto di vista atletico. Vedremo come evolverà la sua stagione, dopo i problemi dei mesi scorsi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.