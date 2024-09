Ci segnalano i nostri contatti un post X relativo alle “controversie sparite da Wikipedia su Sangiuliano”, cosa che fa temere vi sia un intervento censorio e che porta, nei commenti, a discettare di chi possa aver posto in essere tale azione.

Che non consta essere censura, né dal Governo né di altri, ma applicazione delle linee guida di Wikipedia.

Le “controversie sparite da Wikipedia su Sangiuliano” sono parte delle ordinarie linee guida

Wikipedia è da ritenersi una “enciclopedia libera”, il che non significa che ognuno possa fare quello che pare. Il motivo lo vediamo quando quei controlli saltano e ci troviamo dinanzi a invenzioni come “i signori dell’Argento di Tver”, vera e propria saga fantasy inserita da una casalinga annoiata col pallino della storia sulle Wikipedia Russe e Cinesi relativa ad un Oblast ricco di argento e popolato da schiavi orientali come una landa di un anime di Miyazaki.

Nel caso delle controversie non è un problema di veridicità ma di “enciclopedicità”: Wikipedia deve comunque “presentarsi bene”, o meglio avere voci che non sfigurerebbero se poste accanto a enciclopedie di autore.

Per questo esistono una serie di linee guida sulle controversie che rendono tale voce una voce residuale per evitare che gli articoli su un personaggio molto discusso tra la folla diventino articoli di gossip.

Controversie giudiziarie ad esempio vanno assegnate ognuna ad una sua voce, evitando teorie ed opinioni. Posizioni politiche anche controverse vanno nella voce relativa alle posizioni politiche, i “singoli atti che hanno scatenato polemiche, purché rilevanti, vanno inseriti all’interno della biografia del politico o nel paragrafo sulla storia del partito e trattati insieme alle critiche che essi hanno generato. Si deve tuttavia fare attenzione a non dare un ingiusto rilievo a un singolo atto o alle critiche ad esso conseguenti.”

Leggendo le discussioni sulla pagina dell’ex ministro, già a Luglio gli utenti dibattevano sul fatto che l’ipetrofica sezione “controversie” fosse diventata una raccolta di gaffes. Per carità, divertenti e tutto quanto: probabilmente poco enciclopediche dato che lo scopo di Wikipedia è essere un’enciclopedia libera e non una “enciclopedia troll” come l‘Encyclopedia Dramatica raccolta di eventi e cose buffe della Rete.

Per quanto riguarda le dimissioni dell’ormai ex ministro, nella pagina discussioni leggiamo

“Siamo una enciclopedia non un giornale e non siamo in wikinotizie, le cose possiamo scriverle con calma e senza alcuna fretta; che l’argomento sia enciclopedicamente rilevante è indubbio, che bisogna aggiungerlo ora e subito per rimanere a passo con i giornali è inutile, la questione verrà aggiunta sicuramente con il tempo e nelle modalità descritte dalle linee guida”

Le linee guida generale distinguono tra giornalismo ed enciclopedicità: i giornali devono arrivare “primi sullo scoop”, le enciclopedie devono preservare per il futuro quello che i posteri hanno sedimentato.

