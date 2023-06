Le controfigure di Tom Cruise sono state generate dall’intelligenza artificiale

Sui social sta spopolando un’immagine che mostra tre persone presentate come le controfigure di Tom Cruise. Gli utenti si sorprendono per l’evidente somiglianza con il divo di Hollywood, ma allo stesso tempo è nato un dibattito sull’autenticità della foto.

L’immagine è comparsa sia in Italia che all’estero, nel primo caso su TikTok e nel secondo caso su Twitter. Secondo la descrizione, la foto sarebbe stata scattata dallo stesso Tom Cruise.

Le controfigure di Tom Cruise in una foto

L’immagine delle presunte controfigure di Tom Cruise sta circolando sui social media e passa sia attraverso account italiani che stranieri. La viralità della foto ha attirato l’attenzione di alcuni siti che nei loro articoli – Latestly, per esempio – si interrogano sull’autenticità dello scatto.

In Italia si sostiene che la foto sia stata scattata da Tom Cruise. Attraverso la ricerca per immagini, tuttavia, non si ottengono risultati se non ripetuti rimandi ai social media.

Sul profilo Instagram dell’attore non ci sono riscontri, e anche la ricerca inversa su TinEye non produce risultati. Ciò accade principalmente con le immagini generate dall’intelligenza artificiale, opinione riportata da altri utenti e che non trova smentita da riscontri ufficiali.

Tom Cruise ha bisogno di controfigure?

È risaputo che Tom Cruise non sia solito servirsi di controfigure, come lo stesso attore ha spiegato a Graham Norton in un’intervista ripresa anche da Farout Magazine.

In più occasioni si è parlato delle acrobazie messe a segno dallo stesso attore per la saga Mission Impossible, e per questo alcune penne specializzate nell’argomento cinema lo descrivono come “drogato di adrenalina“.

Tom Cruise, del resto, a Graham Norton ha rivelato di aver avuto la passione per il brivido sin dalla giovanissima età, quando si lanciava a tutta velocità a bordo di moto e biciclette o quando ha fatto le sue prime arrampicate ed escursioni estreme.

Conclusioni

Parlare di controfigure di Tom Cruise è inopportuno, tanto meno con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale: la foto non ha riscontri e l’attore non è solito servirsi di stuntman.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.