Le 5 bufale di Robert Kennedy che hanno innescato gli applausi dei NoVax a Milano

Una bufala dopo l’altra, come ci si poteva facilmente aspettare da Robert Kennedy, che ieri 13 novembre ha infiammato il pubblico NoVax a Milano. Una serie di uscite non dimostrabili, imprecise o del tutto sconnesse, che non poteva non attirare la nostra attenzione. A maggior ragione, se pensiamo che il diretto interessato è venuto a rilasciare determinate dichiarazioni nel nostro Paese. Dopo alcuni report del passato, dunque, dobbiamo necessariamente analizzare nuovamente il suo profilo.

Le migliori bufale di Robert Kennedy a Milano per i NoVax

Come ha fatto Robert Kennedy a strappare applausi scroscianti dai NoVax durante il suo intervento a Milano. Dopo aver ascoltato il suo intervento, possiamo mettere in evidenza almeno cinque bufale che si contraddistinguono rispetto alle altre. Ad esempio, tra le prime uscite di questo personaggio abbiamo registrato “quello che ci hanno sottratto non ce lo ridaranno più. Nessun governo nella storia ha mai lasciato il potere volontariamente“. In Italia, in verità, ci sono elezioni costanti, senza dimentica molti recenti Premier che hanno lasciato la propria carica.

La seconda bufala di Robert Kennedy non richiede particolari approfondimenti: “Hanno chiuso le chiese, eliminato i giusti processi“. Chiunque sa che questa frase non corrisponda al vero. Ancora, un classico intramontabile: “Ci hanno tolto la libertà di espressione“. Basterebbe farsi un giro nei salotti di Rete 4, o porsi due domande sull’autorizzazione concessa a lui stesso nel rivolgersi ai NoVax a Milano.

Fa storcere il naso anche la frase “in Germania nel 1937 hanno usato lo stesso sistema“. Sulla questione “dittatura” e sui paragoni da evitare tra quanto avvenuto il secolo scorso, rispetto al caso Italia 2021, ormai abbiamo perso le speranze. Dulcis in fundo, la perla del giorno: “Il green pass controlla il vostro denaro digitale: magari andate a Bologna e scoprite di non poter pagare la pizza“. Il green pass non è in alcun modo collegato a carte di credito o altra tipologia di moneta digitale, va ricordato a Robert Kennedy e ai NoVax che lo hanno seguito a Milano.

