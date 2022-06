Lavatrice tra i rottami di un elicottero russo in Ucraina: l’ossessione dei bufalari per gli elettrodomestici

Sarebbe stata individuata una lavatrice tra i rottami di un elicottero russo abbattuto in Ucraina. Questo è ciò che sostengono alcuni utenti su Facebook e Twitter, evidenziando un dettaglio sulla foto in allegato. Ancora una volta si parla di lavatrici, proprio come in un precedente articolo.

Il post

Gli Ucraini abbattono un elicottero russo ed indovinate cosa trovano tra i rottami? Una lavatrice …. Alcuni ucraini rientrati in casa dopo che i soldati russi son dovuti arretrare, denunciano il furto del … water !!! Enniente

La bufala

Come ricostruiscono da Open, la foto è stata divulgata su Telegram dal canale Pravda Gerashchenko. Si tratta di un Mi-28 di fabbricazione sovietica, e proprio nel modello di questo velivolo troviamo la risposta. L’elicottero è stato abbattuto nella regione di Kharkiv.

L’elemento spacciato per una lavatrice è ben visibile anche in una foto tratta da questo articolo del 2016.

Per conoscere il nome dell’elemento spacciato per una lavatrice bisognerebbe avere competenze tecniche, ma la foto mostrata è la prova che l’oggetto cerchiato in rosso – si notino le striature e i due sfiati, uno più piccolo e uno più grande – dai post virali sia in realtà una componente dell’elicottero abbattuto, decisamente non un elettrodomestico.

