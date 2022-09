Lautaro Martinez lascia Agustina Gandolfo per Lukaku: fantasiose voci da smentire

Definirle “voci fantasiose” forse è riduttivo, ma non esiste alcun supporto per coloro che parlano quest’oggi di Lautaro Martinez propenso a lasciare la sua compagna, Agustina Gandolfo, per Lukaku. I due attaccanti dell’Inter sono legati da una profonda amicizia, al punto da indurre gli addetti ai lavori ad utilizzare l’espressione LuLa quando entrambi sono stati schierati al centro dell’attacco nerazzurro dapprima da Conte, poi con Inzaghi in seguito al ritorno della punta belga in Italia.

Zero fonti su Lautaro Martinez che avrebbe lasciato Agustina Gandolfo per Lukaku

Proprio Lukaku, poco più di un anno fa, era finito al centro di un caso poi chiarito anche sulle nostre pagine. La vicenda di oggi, però, ha dell’incredibile. Tornando ai fatti di oggi, alcune testate italiano stanno riportando la notizia secondo cui Lautaro Martinez avrebbe deciso di lasciare Agustina Gandolfo per Lukaku, nell’ambito di un intreccio assolutamente fantasioso, non confermato, che ha il forte sapore della telenovela sudamericana.

Non è un caso che i suddetti siti citino un altro giornale molto popolare in Argentina, vale a dire Olé, anche se da una prima ricerca non risultano disponibili pezzi online della suddetta fonte in cui viene affrontato l’argomento. Resta da capire se ne abbiano parlato con la versione cartacea, ma allo stato attuale chi ne parla in Italia non menziona link che possiamo verificare ed analizzare.

Come se non bastasse, chi parla di Lautaro Martinez propenso a lasciare Agustina Gandolfo per Lukaku cita anche la chiusura dell’account Instagram dell’attaccante argentino. Alludendo al fatto che la decisione possa essere legata ad una fantomatica separazione. In realtà, il profilo del Toro è tornato disponibile proprio in questi minuti, al punto che il diretto interessato ha pubblicato una storia annunciando quanto segue: “Account Instagram recuperato“. Insomma, viene meno un elemento utilizzato da chi ha diffuso una più che probabile bufala.

