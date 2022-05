L’audio originale di Gianluca Vacchi furibondo con le colf per le punture di testosterone

Fa discutere moltissimo l’audio di Gianluca Vacchi venuto a galla proprio in queste ore, durante il quale il noto influencer si sarebbe tanto arrabbiato con le sue colf. Tante lamentale, che a conti fatti avrebbero reso impossibile la vita lavorativa di queste donne, tra le richieste di alcool, punture di testosterone, fino ad arrivare agli occhiali non ritrovati. Non è la prima volta che trattiamo questo personaggio sulle nostre pagine, anche se in questo frangente serve qualche chiarimento, per completezza d’informazione.

Cosa sappiamo sull’audio originale di Gianluca Vacchi irritato con le colf per le punture di testosterone

Per farvela breve, la questione relativa all’audio originale di Gianluca Vacchi molto arrabbiato con le colf per le punture di testosterone e per quelle che lui considera altre loro mancanze, giunge direttamente da Repubblica. Mai come in questi casi, il nostro compito è citare la fonte, senza avere la certezza totale ed assoluta che si tratti della voce di questo discusso personaggio. Certo, la possibile richiesta dei danni da parte di una dipendente potrebbe ricoprire un ruolo decisivo sotto questo punto di vista, lasciando poco spazio ai dubbi più che legittimi questo venerdì.

La nostra prassi prevede che ci sia sempre cautela nell’analizzare situazioni del genere, motivo per il quale starà eventualmente agli inquirenti darci risposte in merito. Secondo Repubblica, comunque, la domestica avrebbe chiesto il riconoscimento di qualcosa come 70 mila euro, tra straordinari e tfr non pagati. Situazione molto delicata, condita dalle minacce di licenziamento e di multe di 100 euro per ogni errore commesso dai lavoratori.

In ogni caso, l’audio di Gianluca Vacchi, ammesso che sia il suo, è disponibile, con tanto di richiesta di punture di testosterone. Vedremo nelle prossime settimane come evolverà questa situazione e se ci saranno conseguenze per il noto influencer, da anni personaggio assai discusso qui in Italia.

