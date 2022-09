L’assurdo assalto ai capelli di Samantha Cristoforetti interviene tra le immotivate critiche ad una figura amatissima. E ne abbiamo viste negli ultimi periodi di turpi.

Secondo gli haters, il popolo di odiatori e grilli parlanti pronti a rovesciare disprezzo e immotivati consigli, Samantha Cristoforetti non merita un minuto di requie.

L’abbiamo vista subissata dagli insulti dei complottisti per aver parlato della farina di Insetti, in una levata di scudi nazional popolare tra pizza, mandolino e poteri forti che vogliono farci mangiare il Soylent Green.

Persino tra i “buoni” abbiamo visto gente farle la morale perché ha un canale di divulgazione su TikTok intitolato “AstroSamantha” nel quale intrattiene i giovani spiegando loro i misteri della scienza. E ovviamente le tocca farsi spiegare da gente a caso che non è dignitoso farsi chiamare “AstroSamantha”, che è “ridicolo” e “svilente” e magari avrebbe dovuto consultarsi col popolo della Rete per sostituire quel gioviale e brillante TikTok con un arcigno Blog 1.0 titolato alla “Signora Dottoressa Professoressa Astronauta Dott.Lup.Man Gran. Figl. di Putt. Farabutt. Presidente Intergalattico Samantha Cristoforetti” ordinando ai giovani austera deferenza.

Come la fai la sbagli insomma: e se sul tuo canale, che chiami un po’ come ca**o ti pare, decidi di spiegare il Momento Angolare con la versione spaziale dell’esperimento in cui, assiso su una sedia girevole, fai ruotare una ruota tra le mani, sostituendo la bici, la sedia e la ruota col vuoto cosmico?

Se ti presenti come comandante della ISS con la stessa “mise”?

Ovviamente qualcuno verrà ad insegnarti come ci si pettina, ovvio.

Vi pare strano? Guardiamolo assieme

L’assurdo assalto ai capelli di Samantha Cristoforetti: “peggio del gender”

Adrian Fartade, noto divulgatore scientifico, ha compiuto un ulteriore passo nel mondo di disagio di chi decide di insegnare ad un’eccellenza italiana come si sta al mondo.

Coi seguenti tragicomici, e purtroppo verificati e verificabili sotto ogni menzione social dei video e delle apparizioni low Gravity dell’astronauta, commenti

Tornano infatti i commenti di chi le rimprovera aver parlato di insetti, offendendo le mamme che in tutta Italia indefesse girano il sugo per i loro pargoli. Che ovviamente traggono offesa anche dal non vedere una donna con trucco e parrucco perfetti quando, ad esempio starebbe andando nello spazio contribuendo al progresso scientifico dell’umanità tutta.

Ma ehi, il progresso può aspettare, il parrucchiere delle 10 no.

Nel domandarci se il “potere oscurantista” sia il cugino dei Poteri Forti a cui hanno staccato la corrente, non possiamo che dare una medaglia all’anarchica inventrice dell’Insulto Supremo.

Qualcosa che farebbe tremare i polsi persino al Guybrush Threepwood recentemente tornato per un nuovo Monkey Island:

Sei peggio del Gender

Qualsiasi cosa voglia dire, l’affronto lo sentiamo fin nelle ossa dei nostri avi.

