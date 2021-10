L’assalto al blindato della Polizia riguarda la manifestazione green pass di oggi a Roma

Si fa confusione a proposito dell’assalto al blindato della Polizia, avvenuto oggi 9 ottobre in occasione della manifestazione green pass che si è tenuta a Roma. I fatti coinvolgono Piazza del Popolo e, al di là della questione dei numeri che abbiamo affrontato in occasione dell’ultima protesta, bisogna analizzare bene un fatto di cronaca. Oltre a ricevere conferme sul fatto che un gruppo di Forza Nuova abbia provato ad accedere alla sede Cgil, infatti, il clima è stato tutt’altro che pacifico.

Assalto al blindato della Polizia durante la manifestazione green pass di oggi a Roma

In particolare, uno dei momenti di maggiore tensione si è avuto con l’assalto al blindato della Polizia. Le immagini che stanno circolando sul web in queste ore, effettivamente, riguardano la manifestazione green pass di oggi a Roma, nonostante qualcuno stia provando a dimostrare che siano vecchie e relative ad altre proteste. Nulla di tutto questo, perché nel video potete osservare proprio le immagini che arrivano nell’area vicina a Piazza del Popolo.

I cartelli riguardano proprio la manifestazione di Piazza del Popolo, anche perché il contributo che vi proponiamo mostra alla fine anche i commenti dei manifestanti facilmente associabili a quanto avvenuto oggi. Staremo a vedere se ci saranno conseguenze per alcune persone, soprattutto coloro che hanno ecceduto nella protesta, in quanto alcuni volti sono facilmente identificabili. Di sicuro, la situazione è sfuggita di mano e al momento non si conoscono i motivi che hanno generato comportamenti simili.

Dunque, momenti di grande tensione, che hanno conosciuto il culmine con l’assalto al blindato della Polizia. Pochi minuti fa, fonti a noi vicine presenti durante la protesta ci hanno confermato che il video riportato qui di seguito riguardi la manifestazione green pass di oggi a Roma, mettendo la parola fine ai dubbi che si sono venuti a creare in questi minuti sui social.

