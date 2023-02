Lasciano credere che sia stata ritrovata Angela Celentano: quanto attendere per il test del DNA

In questi giorni ci sono purtroppo alcune pagine Facebook che, per una manciata di click, lasciano credere che sia stata ritrovata Angela Celentano. La vicenda è complessa e affinché si eviti un caso simile a quello di Denise Pipitone, con l’ennesima illusione regalata dagli addetti ai lavori pochi mesi fa, è opportuno concentrarsi su come stiano effettivamente le cose ad oggi. Senza dimenticare le tempistiche necessarie per ottenere il risultato di un test del DNA.

Ci illudono che sia stata ritrovata Angela Celentano: capiamo quanto occorre attendere per il test del DNA

Senza girarci troppo intorno, vi diciamo che sono frettolose ed insensibili le sentenze secondo cui sarebbe stata ritrovata Angela Celentano. La bambina, all’età di 3 anni, è scomparsa da Monte Faito (agosto 1996) e da quel momento ci sono stati tanti avvistamenti fake. Senza dimenticare le presunte somiglianze con adolescenti e ragazze che poi non hanno portato alla corrispondenza del DNA rispetto a quello dei genitori. Basterebbero queste motivazioni per indurre tutti ad essere calmi e prudenti.

Se da un lato non ci sono smentite sul fatto che la madre di Angela Celentano abbia esclamato “è lei” dopo aver visto la foto della modella sudamericana, a detta di alcuni versione quasi trentenne della bambina scomparsa 26 anni anni fa, ad oggi non ci sono prove ed elementi concreti utili per sentenziare. Detto questo, quanto occorre attendere per avere il tanto atteso verdetto inerente il test del DNA? Oggi 16 febbraio, dopo l’ultima puntata di “Chi l’ha visto?“, il tema centrale è esattamente questo.

Il test del DNA risulta concluso da poche ore e per le risposte del caso sono necessari dai sette ai quindi giorni. Diverse fonti sul web confermano queste tempistiche, ragion per cui parlare già oggi di Angela Celentano ritrovata vuol dire solo puntare spudoratamente sul clickbait, ingannando come al solito i lettori.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.