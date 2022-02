SMENTITA DA PARTE DEL BROTZU:

“L’Azienda Brotzu non ha diramato alcun appello per richiedere la donazione di sangue a favore di una bambina. É importante saper riconoscere una notizia falsa per evitare azioni che non hanno nessuna utilità. Ricordiamo che c’è sempre bisogno di sangue e che donare è un gesto di grande solidarietà sempre e comunque, ma che occorre prenotarsi allo 070 539347 per evitare affollamenti e inutili attese al Centro Trasfusionale”

Riferisce il Brotzu.

C’è una bambina che ha bisogno di sangue? Sì.

Ma ricordiamo che non esistono donazioni nominative. Bisogna quindi donare sangue, non donare “sangue per qualcuno”.

Dettagli della Catena

I nostri contatti ci segnalano un appello per Margherita Lucci, 12 anni e proveniente da Alghero, ricoverata presso il Microcitemico di Cagliari per una leucemia acuta con necessità di donazioni di sangue. L’appello indica anche il numero del centro trasfusionale dell’ospedale Brotzu di Cagliari al quale ci si può rivolgere per aiutare la bambina.

L’appello per Margherita Lucci di Alghero

Serve sangue per Margherita Lucci di Alghero. È ricoverata per una forma di leucemia acuta al Microcitemico di Cagliari. Ieri non ha potuto fare le trasfusioni necessarie per carenza di sangue e piastrine. Lei è di gruppo 0 positivo. Se conoscete qualcuno che dona, donate!

In un’altra versione del messaggio divenuto virale in poche ore vengono indicati e il numero del centro trasfusionale dell’ospedale Brotzu e i gruppi sanguigni che la piccola può ricevere. Lo riportano anche l’Ansa e le testate locali:

La ragazzina è di gruppo 0 positivo e quindi può ricevere da 0 positivo o 0 zero negativo. I potenziali donatori possono rivolgersi al centro trasfusionale del Brotzu indicando il nominativo della giovane paziente.

Il numero indicato è 070539347, che corrisponde al centro trasfusionale dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Come riportano gli organi di stampa, l’appello è stato diramato dai familiari di Margherita.

Per avere conferma abbiamo telefonato al numero indicato, ma ci è risultato occupato nonostante i ripetuti tentativi, probabilmente per la congestione della linea. Per un ulteriore riscontro abbiamo telefonato allo 070 5296 5552, che corrisponde alla segreteria del Microcitemico. L’operatore che ci ha risposto ha confermato l’appello e ci ha indicato – confermando anche questo dettaglio – che i potenziali donatori devono rivolgersi al centro trasfusionale del Brotzu, al numero indicato nel paragrafo precedente.

Ancora, l’operatore ha confermato i gruppi sanguigni utili alla ragazzina, come indicato nell’appello, ma la notizia viene smentita dal Brotzu

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.