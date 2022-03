L’appello per il bambino ucraino scomparso è reale: tutti i numeri utili per Alexander Sasha Zdanovich Yahno

I nostri lettori ci segnalano l’appello per un bambino ucraino scomparso. Si tratta di Alexander “Sasha” Zdanovich Yahno, 4 anni, e la sua storia è tristemente collegata al conflitto in Ucraina. Secondo un manifesto divenuto virale sui social, il piccolo risulta scomparso dal 10 marzo 2022 mentre era in fuga da Kiev.

L’appello

Attenzione bambino ucraino scomparso

Alexander (Sasha) Zdanovich Yahno

Data di nascita 04/03/2018

Potrebbe trovarsi in Italia Scomparso nel tentativo di evacuarsi con la nonna da Kiev. La nonna è stata trovata priva di vita, mentre il bambino è probabile sia stato preso da attivisti e trasportato al confine fra Ucraina e Polonia. I genitori sono vivi e sono alla disperata ricerca del loro figlio di appena 4 anni. La signora Cristina (amica di famiglia) comunica che “alcuni attivisti sostengono che sia stato trasportato con altri rifugiati in Italia”. Per favore chiunque abbia una qualsiasi informazione su Alexandr (chiamato anche con il diminutivo Sasha) contatti i numeri elencati qui sotto tramite WhatsApp o Viber ai seguenti numeri. Anna la mamma di Alexandr (Sasha) – La signora Anna non parla italiano: +380637034777 numerazione ucraina Cristina (amica di famiglia) – la signora Cristina parla italiano: +19298422560 numerazione USA

E-mail cristinakukuyan123@gmail.com Ringraziamo chiunque fosse in grado di dare notizie

L’appello è reale

Riportiamo in chiaro i numeri WhatsApp indicati e l’indirizzo e-mail in quanto dalle nostre verifiche l’appello risulta reale. Come riporta La Nuova Sardegna, l’appello è stato rilanciato dalla onlus Associazione Cittadini Del Mondo ODV, sezione di Cagliari, che sui social ha ripreso la nota. Mentre scriviamo, scrive l’associazione, il bambino ucraino scomparso non è stato ancora trovato.

Ansa ha raccolto le dichiarazioni dell’console onorario dell’Ucraina in Sardegna Anthony Grande, che ha confermato la scomparsa dopo aver avuto un colloquio telefonico con la madre del piccolo, Anna, e con l’interprete in italiano, la signora Cristina Kukuyan.

Secondo Anthony Grande ci sono state già alcune segnalazioni che però non hanno portato risultati concreti. L’appello è stato condiviso anche sulla pagina social del Consolato Onorario di Ucraina a Cagliari il 24 marzo. Per il momento non si hanno altre notizie sul bambino ucraino scomparso, il cui appello è stato ripreso anche dalle testate nazionali.

