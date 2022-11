L’appello di Lionel Messi a Zelensky: “Vattene dall’Europa, sappiamo la verità”, ma è un falso

I nostri lettori ci segnalano un appello di Lionel Messi a Zelensky e a tutto il popolo ucraino. Il campione argentino, nel corso dei Mondiali 2022 in Qatar, si sarebbe rivolto a Volodymyr Zelensky con toni quasi minacciosi, invitandolo a lasciare l’Europa insieme ai rifugiati ucraini.

Il post condiviso su Facebook si presenta con un frame che immortala Lionel Messi con un cartello tra le mani.

Il post

In allegato all’immagine che mostriamo, chi pubblica il post aggiunge il testo seguente:

ZELENSKY VATTENE

Ieri, all’apertura dei Mondiali in Qatar, Messi ha espresso il suo pensiero sui rifugiati dall’Ucraina e direttamente sulle azioni di Zelensky:

“Sono stanco di guardare questa guerra insensata! Zelensky, prendi la tua gente e vattene dall’Europa, sappiamo la verità!” Video con Messi negli spogliatoi pubblicato dal canale World Cup News 2022 | Qatar 2022

La fonte

Il canale Telegram World Cup News 2022 | Qatar 2022 esiste, e non si tratta di un canale ufficiale di informazione sui Campionati Mondiali di calcio. Abbiamo a che fare, più che altro, con un gruppo privato che richiede l’approvazione dell’iscrizione.

Una volta ottenuto l’accesso, tuttavia, il post non perviene, e intuiamo che sia stato eliminato. Esistono altre fonti che rintracciamo grazie alla ricerca del testo tradotto in russo:

A questo punto è d’uopo procedere con una ricerca inversa per immagini per verificare se l’immagine di Lionel Messi con il cartello rivolto a Zelensky sia autentica. La risposta è negativa: Lionel Messi aveva pubblicato l’immagine nel 2014 sui suoi canali ufficiali, ma il cartello riportava la scritta “Fuerza Luca“.

Con questo appello, Messi aveva espresso solidarietà per un bambino affetto dal linfoma di Hodgkin.

Quindi?

Messi non ha mai lanciato un messaggio contro Zelensky: la foto è stata rielaborata da un originale pubblicata nel 2014 in cui il campione argentino aderiva a una campagna di solidarietà per un bambino malato di tumore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.