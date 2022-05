Siamo confusi: l’Apartheid di Martin Luther King in Sudafrica: dalla Storia secondo i Novax, in collaborazione con Blastometro, ci lascia perplessi.

Non sappiamo più che pensare: quasi chiederemmo a Elon Musk di riconsiderare le sue teorie sull’anonimato in Rete per non privarci di perle come quelle che abbiamo letto. Sentiremmo una grande mancanza delle costanti intersezioni e avventure di novax e affini nella storia, novelli Sherman e Peabody.

Ci mancherà un mondo dove Hitler era ebreo e l’Ucraina patria dei Nazisti Gay Terroristi NATO inesistenti.

Non sapremmo come trovare un sorriso in grado di vincere la noia e il tedio di un maggio ancora uggioso se non potessimo più leggere di anonimi che si distraggono dal loro obiettivo di “frantumare Kiev” con bandiere Irlandesi e mattoni per festeggiare una presunta “vittoria novax”.

Che dopo “solo” diversi mesi di sospensione dal lavoro, perquisizioni ed arresti per le loro minacce da “gran leoni” su gruppi Telegram, “coraggiose spedizioni punitive” mostrando i gingilli di famiglia a bariste per la colpa di non servirgli un caffè che neppure hanno avuto, aggressioni in branco a dottoresse, vandalismo in sedi di giornali e cimiteri, improbabili proteste dai dubbi risultati si ritrovano sui social.

E lo fanno per festeggiare la possibilità di poter tornare nei bar che volevano boicottare, ammettendo così che in realtà le loro petizioni di disinteresse e boicottaggio erano veraci come l’affermazione della volpe che non riuscendo ad arrivare all’uva la dichiarava acerba, di tornare a chiedere lavoro e stipendio nei posti che volevano vedere falliti e, generalmente, godere di parte dei vantaggi di una campagna vaccinale arrivata al 90% della corte vaccinabile, negandosi però il principale vantaggio di evitare un contagio dalle possibili gravi conseguenze.

Siamo così in un mondo in cui tale titanico sforzo viene equiparato alla vita di Martin Luther King in Sudafrica.

Nota provincia dell’Irlanda Mattonista, crediamo.

