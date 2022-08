Lancio sulla Luna per Samantha Cristoforetti e quanto ci vuole per arrivarci: tanti errori oggi

Si parla di lancio sulla Luna per Samantha Cristoforetti, chiedendosi quanto ci vuole per arrivarci, ma evidentemente si commettono tanti errori oggi. A Cape Canaveral è tutto pronto per lanciare nello spazio Artemis I, prima missione di collaudo per il ritorno dell’uomo sulla Luna. Nel 2024 ci sarà l’atteso ritorno dell’uomo sulla Luna, dopo oltre cinquant’anni dai famosi primi passi sul suolo lunare degli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin.

Focus sul lancio sulla Luna per Samantha Cristoforetti e quanto ci vuole per arrivarci: ancora superficialità

Su Samantha Cristoforetti, invece, tanta disinformazione come alcune settimane fa. Nessun lancio in programma per lei. Inevitabilmente però bisogna puntare su una fase di test che ha inizio proprio quest’oggi al Kennedy Space Center di Cape Canaveral. Si parte con Artemis I, la prima missione per il collaudo del nuovo vettore spaziale Space Launch System e della nuova astronave Orion, per ora senza astronauti a bordo.

La Nasa ha evidenziato come questa missione dell’astronave Orion senza equipaggio sia necessaria per dimostrare come il tutto possa avvenire in massima sicurezza, garantendo un rientro, una discesa, un ammaraggio e un recupero sicuri. Tutto questo deve quindi avvenire prima poi della missione Artemis II, prevista proprio nel 2024 e dove questa volta ci saranno quattro astronauti a bordo pronti a rimettere piede sulla Luna.

Per il lancio c’è una finestra di due giorni in cui bisognerà far fronte a possibili imprevisti dovuti a condizioni metereologi non ottimali o a dei problemi tecnici. I test servono proprio ad evitare che possano esserci problematiche future ancora più importanti. La missione Artemis I per il lancio di Orion sulla Luna avrà inizio alle ore 14.33 italiane e durerà 42 giorni, 3 ore e 20 minuti: si percorrerà una distanza di 1,3 milioni di miglia (oltre due milioni di chilometri) per circumnavigare il nostro satellite.

Il ritorno a Terra è previsto per il 10 ottobre. Orion è la vera protagonista di questa missione, la prima astronave costruita per poter viaggiare nello spazio profondo e durante la prossima missione, Artemis II, accoglierà un equipaggio per sbarcare sulla Luna. Al momento, non si prevede la partecipazione di Samantha Cristoforetti

Il viaggio di collaudo, che partirà tra poche ore, sarà quindi fondamentale per capire anche che effetto potrà avere sugli esseri umani. Questo è possibile perché all’interno di Orion sono stati inseriti dei manichini dotati di sensori in grado di simulare proprio tutto ciò che proverà un essere umano durante tale viaggio spaziale. Come riportano diverse fonti, dunque, non è previsto il lancio sulla Luna per Samantha Cristoforetti, mentre ora sappiamo quanto ci vuole per arrivarci.

