Ci segnalano i nostri contatti un video che ritrare un’anaconda gigantesca nel Rio delle Amazzoni, una creatura di dimensioni gargantuesche che sembra ritratta da un aereo.

Inutile dirlo, si tratta di un vero e proprio caso di slop, creazioni con AI fatte in fretta e a basso costo per stimolare discussioni.

L’anaconda gigantesca nel Rio delle Amazzoni è un prodotto dell’AI

Come se la presenza del video nel canale YouTube Funny AI Videos non fosse già una prova sufficiente, il video originale su Planeta Tierra presenta tutti i tratti tipici della IA: il serpente dalle fattezze gommose e colori metallici, il corpo della bestia enorme che a un certo punto si biforca assumendo una curiosa forma a Y e l’animale che galleggia come se fosse un bizzarro gonfiabile.

Tutto questo ci segnala la chiara natura di video creato con AI

