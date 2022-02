L’Ambasciata Americana a Kiev contro la Russia dimostra qualcosa che sapevamo. Che il meme sarebbe diventato uno strumento di politica, se non di lotta e appartenenza politica.

Teoria più antica di Internet, letteralmente: anche nella Seconda Guerra mondiale vignette e parodie venivano brandite come oggi brandiamo il meme, creando svariate iconografie da lanciare sull’avversario.

A volte i meme hanno il sapore del “blast”, la risposta piccata e salace. E a volte le tensioni dei venti di guerra vengono proprio stemperate così: un “blast” per volta.

Da un lato quindi abbiamo il magniloquente annuncio con cui Putin ha annunciato il riconoscimento russo delle Repubbliche Separatiste del Donbass.

Discorso identificato da taluni interpreti come decisamente e anche un po’ sfacciatamente filorusso, fino a disconoscere l’esistenza dell’Ucraina in toto se non come sottoprodotto del Regime Sovietico.

Da un lato l’Ambasciata Statunitense a Kiev, che twitta con un meme al Sapore di Blast. Questo.

L’Ambasciata Americana a Kiev contro la Russia: la guerra del meme

Un’immagine vale più di mille parole, recita un antico adagio.

L’Ambasciata Statunitense di immagini ne schiera ben cinque (cinquemila parole dunque?): cinque bellezze artistiche e architettoniche della Kiev a cavallo tra il 996 e il 1108 e una brulla, desolata, opprimente brughiera che dovrebbe rappresentare lo stato di Mosca in quegli anni.

Dal mondo dei meme è tutto, linea allo studio.

