Ci segnalano i nostri contatti un post pubblicato (su X e Mastodon) nel periodo olimpico che raffigura “l’allenatore del Giappone Light Yagami” che scrive su un piccolo quaderno.

Il riferimento è al manga poi divenuto anime (serie a fumetti nipponica poi diventata fumetto) Death Note del 2003, in cui uno studente brillante di nome Light Yagami incontra uno Shinigami (dio della morte) di nome Ryuk che per vincere la noia gli regala il suo quaderno, il Death Note, nel quale poter annotare i nomi di coloro destinati a morire. Light Yagami lo userà per diventare “Kira” il Killer spietato vigilante/serial killer che usa i suoi poteri sovrannaturali per uccidere criminali e “indesiderati” e creare il suo mondo perfetto.

E ovviamente si tratta di un contenuto satirico ritenuto vero.

L’allenatore del Giappone Light Yagami alle Olimpiadi era solo satira

Il caso è parallelo a quello della presunta nuotatrice Yokasi Maogo, in realtà una foto ritoccata dell’atleta Mizuki Hirai, con un nome “divertente” omofono di “Io quasi mi affogo”.

In questo caso l’ironia è data dal vizio del commissario tecnico della nazionale nipponica, Kazu Moriyasu, di prendere continuamente appunti sul suo austero quadernetto.

La foto come i primi meme sono del 2022, e anche in madrepatria tutti notarono la somiglianza del gesto di Moriyasu intento a prendere appunti in modo continuo con quello di Light Yagami, intento a redigere continuamente la sua lista di indesiderabili da condannare alle morti più atroci alla ricerca del suo mondo ideale.

Ovviamente il filone olimpico non poteva che rendere credibile la beffa.

Che, ci tocca anche spiegare la battuta a chi evidentemente non l’ha capita, postula che Moriyasu, come Light Yagami, non prenda appunti ma si premuri di condannare a morte tutti coloro che insidiano i primati atletici della sua squadra.

